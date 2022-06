METEO SINO AL 17 GIUGNO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Cambia lo scenario meteo sul Mediterraneo, con il ritorno in grande stile dell’anticiclone da ovest, alimentato da correnti calde subtropicali che riportano già per questo weekend un contesto climatico decisamente estivo. Le condizioni meteo sono migliorate anche al Sud, a seguito dell’allontanamento del vortice ciclonico sui Balcani.

Permane solo qualche residuo disturbo, con locali acquazzoni pomeridiani sul Sud Appennino. Il bel tempo e la crescente azione dell’anticiclone subtropicale favorisce una decisa ripresa termica, a partire dal Nord, dalla Sardegna e dalle Tirreniche, dove si potranno toccare picchi di 33-34 gradi. Le regioni adriatiche ed al Sud rimarranno ancora sotto tiro di correnti più fresche settentrionali.

L’alta pressione si consoliderà ulteriormente in avvio di settimana, quando riceverà il contributo di un flusso subtropicale in risalita tra Spagna e Mediterraneo Occidentale. L’Italia sarà solo marginalmente coinvolta dalla risalita calda, con ulteriore lieve aumento delle temperature e un po’ di caldo in estensione anche al Sud, ma senza gli eccessi avuti con la recente fiammata africana.

Qualche lieve infiltrazione fresca in quota potrà causare temporali diurni su Alpi ed Appennino nei primi giorni della settimana. Il caldo appare destinato ad intensificarsi soprattutto da giovedì o venerdì, quando il cupolone anticiclonico sposterà il proprio asse più ad est e l’Italia verrebbe investita più direttamente dal flusso caldo di matrice subtropicale.

NEL DETTAGLIO

Domenica 12 Giugno: sole da Nord a Sud, a parte limitati annuvolamenti lungo le regioni del basso versante tirrenico e poi su zone interne appenniniche del Sud, con qualche temporale possibile sui rilievi calabri. Tra pomeriggio e sera non sono da escludere isolati rovesci su settori alpini occidentali, tra Piemonte e Valle d’Aosta. Ancora ventoso al Sud. Temperature in ulteriore aumento, con un po’ di caldo tra Val Padana occidentale, Sardegna e Toscana.

Lunedì 13 Giugno: avvio settimana di stampo estivo, ma torna un po’ d’instabilità sulle Alpi e Prealpi con qualche temporale tra pomeriggio e sera. I fenomeni potrebbero sconfinare verso le aree pedemontane del Triveneto. Addensamenti diurni anche al Sud, con acquazzoni sui rilievi calabri.

Martedì 14 Giugno: un po’ di variabilità al Nord, con nubi irregolari associati a qualche rovescio a macchia di leopardo possibile anche in pianura. Temporali sparsi al pomeriggio anche lungo le aree appenniniche centro-settentrionali. Temperature stabili o in leggero calo.

Ulteriori tendenze meteo: scenario pressoché immutato, con ancora sole e qualche ulteriore temporale pomeridiano in montagna. Il caldo permarrà moderato, ma probabilmente inizierà ad accentuarsi dopo il 16 Giugno.