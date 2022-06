METEO SINO AL 30 GIUGNO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il lieve cedimento dell’anticiclone africano è all’origine della fase meteo più movimentata al Nord, dove sta transitando un impulso instabile legato alla saccatura oceanica con perno sul Regno Unito. Il respiro caldo sahariano si concentra all’estremo Sud, mentre sul resto d’Italia il caldo africano ha allentato la morsa.

Il sistema depressione atlantico non appare in grado di mettere in ulteriore crisi l’anticiclone africano sul Mediterraneo Centrale. A partire da domenica lo stesso promontorio di alta pressione tornerà ad espandersi decisamente verso nord, riabbracciando tutta Italia e riportando in auge i flussi roventi sahariani con un nuovo aumento delle temperature anche al Centro-Nord.

Ci attende una fase di gran caldo per l’inizio della prossima settimana, per effetto del rinforzo dell’anticiclone africano. Un nuovo impulso instabile porterà un probabile lieve peggioramento martedì al Nord, specie sulle Alpi, con nuovi temporali che potranno sconfinare anche su parte delle pianure tra Piemonte e Lombardia.

Non ci saranno novità sul resto d’Italia con gran caldo e punte di 40-42 gradi. La canicola resterà quindi l’ingrediente prevalente probabilmente sino agli ultimi giorni di Giugno e forse persino inizio luglio. La grave siccità, che imperversa al Nord, non sarà certo alleviata dai rapidi passaggi di temporali sui settori alpini.

NEL DETTAGLIO

Sabato 25 Giugno: maggiori sprazzi soleggiati in apertura di giornata al Nord, salvo addensamenti con qualche piovasco su Liguria e Friuli. Al pomeriggio possibili temporali a ridosso delle Alpi, ma in forma sporadica. Banchi di nubi medio-alte offuscheranno parzialmente il sole su regioni centrali, Sardegna e su parte del Sud Peninsulare, ma con ampie schiarite dal pomeriggio-sera.

Domenica 26 Giugno: ci sarà ovunque più sole, ma con qualche rovescio e temporale in arrivo sulle Alpi Occidentali nelle ore pomeridiane. Locali velature solcheranno i cieli tra Sardegna e regioni del medio-alto versante tirrenico. Temperature in risalita al Centro-Nord.

Lunedì 27 Giugno: l’ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano garantirà generale stabilità, con caldo ancora più rovente. Qualche temporale interesserà isolatamente le Alpi Occidentali.

Ulteriori tendenze meteo: un po’ d’instabilità tornerà martedì al Nord, con rovesci sulle Alpi e in qualche tratto di pianura, specie sui settori occidentali. Il caldo si manterrà rovente su tutta Italia, con picchi di 40-42 gradi al Sud e sulle Isole Maggiori.