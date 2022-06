TENDENZA METEO SINO 7 GIORNI

L’evoluzione meteo sarà caratterizzata da una forte ondata di calore che interesserà quasi tutta l’Italia, e principalmente la Penisola, la Sardegna e la Sicilia sino a domenica. La fase di caldo avrà un picco massimo nella giornata di sabato in Sardegna, mentre tra sabato e domenica in Sicilia nell’estremo Sud Italia. In alcune località si potranno superare i 40 °C.

Ma ci sono novità consistenti, infatti, a partire da domenica, i primi temporali raggiungeranno il Nord-Ovest italiano, per aumentare la frequenza intensità nella giornata di lunedì, quando i temporali saranno diffusi un po’ tutto il Nord Italia. L’instabilità atmosferica si estenderà anche su parte del Centro, specialmente nelle aree interne in Adriatico. Anche da queste parti si potrebbero avere temporali anche violenti. Non sono da escludere grandinate.

In questa fase i temporali potrebbero essere accompagnati da grandinate anche devastanti.

La settimana prossima inizierà con condizioni meteo di instabilità atmosferica in estensione sull’Italia. Qualche temporale si potrebbe verificare anche sulle zone interne della Sardegna, oltre che tutta la catena appenninica. Instabilità atmosferica maggiore comunque al Nord Italia, dove la temperatura si manterrà su livelli estivi. Non è previsto il crollo termico analogo a quello avvenuto circa una settimana fa.

TENDENZA METEO CLIMATICA SINO 15 GIORNI SINO AL 18 GIUGNO

L’evoluzione meteo che va dal 9 giugno sino al 18 propone instabilità atmosferica su gran parte d’Italia, ma specialmente nelle regioni settentrionali, in quanto saranno esposte a infiltrazioni di aria instabile oceanica.

La temperatura sarà inferiore rispetto alla settimana precedente ovunque, anche se ulteriori ondate di caldo si espanderanno verso nord, ma dovrebbero interessare principalmente la Spagna. Tuttavia, le regioni meridionali, parte di quelle tirreniche, la Sardegna e la Sicilia saranno esposte a temporaneo nuovo incremento della temperatura.

L’instabilità atmosferica non è una novità per il mese di giugno, e potrebbe dar luogo per effetto dell’energia disponibile con le alte temperature ormai estive, a forti temporali. Persisterà rischio di grandine.

Rammentiamo che per le previsioni meteo l’affidabilità decresce man mano che ci allontaniamo dal giorno di emissione.