Dell’evoluzione meteo che riguarda quello che succederà durante la prossima settimana, abbiamo dato molte anticipazioni. Confermiamo anche questa sede che avremo dei picchi di ondata di caldo che investiranno gran parte d’Italia. Questa serie di eventi meteo sarà più limitata nella regione alpina e prealpina, che per effetto di temporali che potrebbero assumere forte intensità, la temperatura massima potrebbe calare.

Sempre per le Alpi, laddove si scateneranno temporali più intensi, generalmente ormai sempre più accompagnati da fortissime grandinate, la temperatura potrebbe diminuire temporaneamente, ma anche sensibilmente.

La possibilità di temporali, più a sud delle Alpi è abbastanza scarsa, ma non da escludere specialmente nelle alte pianure, ovvero quelle pedemontane anche perché dell’instabilità atmosferica sarà molto più massiccia rispetto a quella giunta gli scorsi giorni, e raggiungerà il Nord Italia.

Ma l’aspetto più rilevante del meteo della settimana sarà il susseguirsi di onde di calore. Potremmo avere due picchi massimi di temperatura, uno tra martedì e mercoledì, un secondo tra giovedì e venerdì. Insomma, c’è veramente poco spazio all’refrigerio per quanto concerne quasi tutta Italia durante la prossima settimana.

Ma la nostra rubrica è orientata alla definizione del meteo a lungo termine. E con le dovute incertezze del caso, che perché ci troviamo in una situazione da meteo estremo, vediamo che c’è la possibilità di una ulteriore notevolissima ondata di calore attorno al 28-29 giugno. Questa potrebbe addirittura risultare per varie aree d’Italia da record. Però, come abbiamo detto precedentemente, tutto quello che concerne l’entità e durata del caldo necessita di avere conferma.

Allo stesso tempo, nonostante le incursioni di aria rovente dall’Africa, anche la corrente umida dell’Oceano Atlantico avrà un suo ruolo, spostando verso le regioni settentrionali aria umida instabile, che però poi a tratti potrebbe poi giungere da Balcani verso le regioni adriatiche e appenniniche, dando origine a formazioni temporalesche pomeridiane.

Nei primi giorni di luglio, con tutto il calore che si sta per manifestare, e che in parte è già in atto, l’instabilità atmosferica potrebbe facilmente degenerare con fenomeni di forte intensità. Quindi con la possibilità di temporali e tempeste elettriche, grandinate con chicchi anche di grosse dimensioni, e poi locali nubifragi.

Un altro evento meteo associato fenomeni di forte intensità sono le raffiche di vento del temporale, che in meteorologia vengono chiamate downburst, da non confondere con la tromba d’aria.

In una visione d’insieme, però, sull’Italia pioverà molto meno rispetto alla media, e soprattutto la temperatura sarà sensibilmente sopra la norma di riferimento, così che giugno 2022 si potrebbe concludere tra i più caldi di sempre, anche di quello del 2019. Ovviamente, i dati finali avremo a luglio.

Non vi è molto dubbio, l’entità della calura sarà veramente smisurata. Tutto questo è causato probabilmente da una parte dalle fluttuazioni del clima, ma un ruolo fondamentale è quello del cambiamento climatico.

Rammentiamo che per le previsioni meteo l’affidabilità decresce man mano che ci allontaniamo dal giorno di emissione.