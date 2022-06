TENDENZA METEO SINO 7 GIORNI

La fase di gran caldo è iniziata nelle regioni occidentali italiane, ma la temperatura è attesa in consistente aumento. Per buona parte della settimana, in quasi tutta Italia avremo cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Ma nelle regioni alpine e prealpine, e tratti delle alte pianure, si potrebbero formare temporali anche intensi dovuti da infiltrazioni di aria umida oceanica.

In settimana addensamenti nuvolosi sporadici si potrebbero formare nelle zone interne della Penisola italiana, in particolare in Appennino, e ancora una volta nelle regioni alpine e nelle alte pianure con qualche temporale. Tutto ciò non determinerà un nuovo refrigerio, essendo questo temporaneo e limitato alle aree laddove ci saranno i temporali.

L’entità della nuova ondata di calore sembra crescere di forza, e posizionarsi tra le maggiori di giugno per il Centro e gran parte del Nord Italia.

Il culmine del caldo in arrivo dovrebbe avvenire verso il finire della settimana. Picchi massimi di temperatura si registreranno probabilmente verso il versante tirrenico, in Sardegna e sulla parte centro occidentale del Nord Italia. Le previsioni di vari Centri Meteo indicano temperature di 40°C in parecchie località, e persino oltre.

TENDENZA METEO CLIMATICA SINO 15 GIORNI

La tendenza a più lungo termine conferma anche oggi la possibilità di un flusso d’aria oceanica verso l’Italia che sarà più attivo al Centro Nord, specie il settore alpino, prealpino ed in genere le regioni settentrionali e quelle adriatiche.

Un evento meteo che andrebbe a dare condizioni di spiccata instabilità atmosferica, probabilmente anche marcata, nelle regioni settentrionali italiane, con una nuova ondata di temporali. E ancora una volta si potrebbero avere grandinate, nubifragi e tempeste elettriche, oltre che a violentissime raffiche di vento.

Anche le regioni adriatiche si potrebbero trovare nuovamente con l’instabilità atmosferica sul lungo termine. Tale cambiamento meteo abbasserà sensibilmente la temperatura.

OPINIONE DELL’ESPERTO

È davvero angosciante osservare quanto succede, come troppo facilmente ci siano temperature altissime in Italia, quando spesso si verifichino ondate di calore. D’altro canto, è preoccupante la furia dei temporali che sopraggiungono al caldo, e che traggono energia dalle ondate di calore. È poi allarmante l’aumento di grandinate devastanti in agricoltura, del vento fortissimo, dei nubifragi che mettono in pericolo persone e cose.

Rammentiamo che per le previsioni meteo l’affidabilità decresce man mano che ci allontaniamo dal giorno di emissione.