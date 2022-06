L’anticiclone africano sta tornando assoluto protagonista dello scenario meteo, anche se per il momento il flusso più rovente risparmia l’Italia. Non va così in Spagna, che è pienamente investita dai flussi di calore in risalita dalle latitudini subtropicali.

Nel weekend le temperature si sono impennate, fino a superare ampiamente i 40 gradi. Nella giornata di domenica, in base ai dati Aemet, il picco più alto si è raggiunto ad Almadén, vicino a Ciudad Real, con ben 43.2°C. A seguire si sono misurati 43°C tondi ad Andújar, provincia di Jaén.

In diverse località, nelle ore più calde di domenica 12 giugno, il termometro ha oscillato tra i 42 e i 43 gradi. Fra queste spiccano come importanza Siviglia, dove il termometro si è fermato a 42,6°C, e poi Cordova dove sono stati raggiunti 42,2°C.

Caldo atteso in ulteriore accentuazione

In quest’inizio settimana si replicherà più o meno sui medesimi valori. Entro metà settimana il caldo rincarerà ulteriormente la dose in Spagna, sulla base delle proiezione delle termiche che cresceranno ancora fino a toccare la strabiliante quota di 30°C a circa 1500 metri di quota.

La colonnina di mercurio al suolo potrebbe quindi sfondare la soglia dei 45 gradi e non è escluso che si possano raggiungere dei record storici mai toccati nel mese di Giugno. Anche su Madrid sono attesi più di 40 gradi. L’ondata di calore si metterà in moto verso nord e nord-est, fino a raggiungere in pieno la Spagna Settentrionale e dirigersi in Francia.

Nella seconda parte di settimana il grande caldo picchierà duro anche in Francia, specie sui settori occidentali e meridionali. Alcune stime indicano il possibile raggiungimento di picchi di 42-44 gradi, che sarebbero del tutto eccezionali, stabilendo molti nuovi record di caldo per questo mese.

Nello stesso tempo il caldo si espanderà anche più ad est e nord-est, raggiungendo BeNeLux, Germania e settori alpini. In queste zone le temperature potrebbero spingersi fino a 37-38 gradi, più o meno gli stessi livelli attesi anche in Italia nel weekend quando l’ondata di calore sarà entrata pienamente nel vivo.