Avvisi meteo di livello arancione o rischio importante in Andalusia, Aragona, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid e Catalogna.

Sono ben 15 con 26,1 milioni di spagnoli che sono in allerta meteo per le alte temperature. Solo le Isole Canarie e le Asturie sono risparmiate dagli avvisi di caldo estremo.

Sembrerebbe essere un’ondata di caldo simile con un’altra, quella del 1981, ma è la più intensa per metà giugno almeno negli ultimi 20 anni. Ad affermarlo è Rubén del Campo, portavoce dell’Agenzia meteorologica statale. L’analisi dell’evento meteo si basa sui valori insolitamente molto alti mostrati dall’indice EFI (Extreme Forecast Index) con cui si quantifica la rarità di un fenomeno meteo estremo.

Lunedì a Cordova di Montoro che detiene il record per la temperatura più alta mai registrata in Spagna, è stata raggiunta una massima di 42,9°C, valore raggiunto domenica da Almadén (Ciudad Real) e Andújar (Jaén). Ben 68 stazioni meteo di Aemet hanno raggiunto 40°C o più, mentre un altro evento meteo estremo sono le notti tropicali, quando la temperatura non si scende sotto i 20°C, ed il numero di stazioni meteo è amplissimo.

Il valore minimo più alto è stato registrato a Osuna (Siviglia) con 27,4°C. Notti tropicali sopra i 25°C anche in altre parti dell’Andalusia e dell’Estremadura.

Rammentiamo che sono valori massimi tra 7°C e 12°C al di sopra della media del periodo, e per le minime si va da 4 a 13°C sopra la media.

Da domani il caldo estremo toccherà la Meseta, si sposterà quindi a nord e nord est. Mentre le stime di un refrigerio vengono attenuate nel tempo, prospettando una calura persistente per parecchio tempo in Spagna.

Per altro, si potrebbero formare taluni temporali anche di forte intensità, ma su scala estremamente locale. E ben sappiamo che potranno essere anche accompagnati da grandine.

Anche la Spagna vive un acuto deficit pluviometrico che di certo non sarà attenuto questa Estate. Ed il meteo estremo proseguirà.