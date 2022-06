Allerta meteo della Protezione Civile per l’Alto Adige per la possibilità di temporali che potrebbero assumere anche forte intensità.

Il servizio meteorologico della regione dell’Alto Adige prospetta per la giornata di domenica, correnti molto calde verso le Alpi, cielo soleggiato al mattino, mentre al pomeriggio è atteso lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme con isolati temporali, in intensificazione in serata.

L’Alto Adige potrebbe patire del forte contrasto termico dovuto al riscaldamento della giornata, quando giungerà aria più fresca oceanica, che darà innesco quindi a temporali anche intensi. Non è da escludere che si possono verificare anche da queste parti grandinate.

Ci aggiorneremo con un prossimo bollettino meteo.