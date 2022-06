La Protezione Civile della Lombardia ha diffuso un’allerta meteo gialla per la giornata di oggi 24 giugno. Questa è stata estesa a tutta la regione lombarda.

Per oggi le precipitazioni a carattere di rovescio e locale temporale, insisteranno già nella notte sui settori di Nordovest e in forma più debole sulle zone alpine e prealpine adiacenti, quindi si estenderanno nel corso della mattinata a tutto il comparto alpino e prealpino.

Nel pomeriggio i fenomeni andranno incontro a progressiva intensificazione, con temporali diffusi anche di moderata o localmente forte intensità, con interessamento anche dei settori di pianura.

L’attività convettiva e temporalesca insisterà anche nelle prime ore serali, per poi attenuarsi gradualmente tra la tarda serata e le prime ore della notte di sabato. Le maggiori precipitazioni sono attese nelle ore pomeridiane in corrispondenza dell’intensificarsi dei fenomeni, localmente saranno possibili anche nelle altre zone in concomitanza con l’intensa attività convettiva.