La Protezione Civile del Piemonte ha diffuso un’allerta meteo gialla per la giornata di oggi 24 giugno. Questa viene prospettata per la parte nordorientale del Piemonte comprendendo in particolare la provincia di Novara e Biella.

Sono attesi rovesci e temporali localmente forti attesi per oggi , in particolare sul Piemonte centro-settentrionale, migliora dalla serata.

In Piemonte e vigore un altro allerta riguarda il rischio di incendi, inoltre risulta essere la regione maggiormente colpita dalla siccità.