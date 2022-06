L’ondata di caldo quest’oggi si sposta verso la Sicilia e le regioni meridionali. In Sardegna sono state raggiunte temperature di rilevanza storica, battendo anche dei record come, come ad esempio ad Alghero Fertilia per quanto concerne il mese di giugno, dove il precedente valore record era di oltre mezzo grado Celsius inferiore.

Il caldo si sente parecchio nelle metropoli, dove l’isola di calore notturno rallenta raffreddamento, determinando notti molto calde. Inoltre, incomincia a farsi sentire pesante anche l’afa, con incremento considerevole del tasso di umidità dell’aria.

Per ora il picco dell’ondata di caldo si dovrebbe cominciare ad attenuare in parte della Sardegna, e poi da domani altrove. Ma la temperatura non rientrerà sui valori medi stagionali.

Italia: temperature massime del 4 giugno 2022

Alghero 40.4

Foggia Amendola 37.4

Firenze Peretola 36.2

Decimomannu 36

Matera 35.8

Olbia 35.5

Firenze 35.4

Lecce 35.4

Caserta 34.9

Arezzo 34.2

Enna 34.2

Grazzanise 34.2

Napoli 34.2

Roma Ciampino 34.1

Viterbo 34.1

Campobasso 34

Capo Caccia 34

Gioia Del Colle 34

Grosseto 34

Pisa 34

Catania Sigonella 33.8

Palermo Punta Raisi 33.7

Catania Fontanarossa 33.4

Reggio Calabria 33.4

Trapani 33.2

Siracusa 33

Cozzo Spadaro 32.8

Roma Fiumicino 32.7

Bari Palese 32.5

Verona Villafranca 32.4

Bolzano 32.3

Frontone 32

Marina Di Ginosa 32

Ustica 32

Vigna Di Valle 31.7

Ferrara 31.6

Milano Linate 31.6

Treviso Istrana 31.4

Monte Sant’Angelo 31.2

Treviso 31.1

Brescia Ghedi 30.8

Capo Mele 30.8

Cagliari 30.5

Messina 30.4

Bergamo 30.3

Bologna 30.2

Capo Bellavista 30.2

Pratica Di Mare 30

Milano Malpensa 29.9

Bari 29.8

Ronchi Dei Legionari 29.7

Ravenna Punta Marina 29.5

Lampedusa 29.4

Brindisi 29.2

Ancona Falconara 29

Chieti San Giovanni Teatino 29

Piacenza 29

Udine Rivolto 29

Pescara 28.9

Lamezia Terme 28.8

Capo Bonifati 28.6

Capri 28.6

Torino Caselle 28.6

Vieste 28.6

Civitavecchia 28.3

Capo Palinuro 28.2

Gela 28.2

Capo Carbonara 27.8

Cervia 27.8

Isola d’Elba Monte Calamita 27.8

Genova 27.2

Rimini 27.2

Termoli 27

Venezia 27

Serralta Di San Vito 26.9

Venezia Lido 26.5

Passo Dei Giovi 25.4

Monte Scuro 24.9

Torino Bric Croce 24.8

Monte Settepani 21.2

San Valentino Alla Muta 20

Passo Rolle 19.4

Monte Cimone 18.1

Monte Paganella 17.2