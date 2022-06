L’anticiclone subtropicale si sta espandendo in modo possente, apportando un’ondata di caldo straordinaria per il periodo. Ne risente da molti giorni la Penisola Iberica e ora tocca alla Francia, ma la calura si fa sentire anche in altre parti d’Europa fino all’Inghilterra e al sud scandinavo.

La colonnina di mercurio ha raggiunto già nella giornata di giovedì 16 giugno la soglia dei 40 gradi in due località meridionali francesi. Le due località. Ad Argeliers, nell’Aude, il termometro si è fermato a +40,2°C, mentre a Saint-Jean-de-Minervois, nell’Hérault, sono stati raggiunti +40°C tondi.

Come indicato da Météo France, si tratta di un record assoluto di precocità per la Francia Continentale, a conferma dell’eccezionalità di un’ondata di calore che non ha nemmeno raggiunto il culmine. Non era mai accaduto a metà giugno di raggiungere i 40 gradi, fatta eccezione per la Corsica.

Il record precedente dei 40 gradi più precoci risaliva alla famosa estate 2003, con il primo picco di 40° che si era misurato il 21 giugno. Al momento ci sono della somiglianze con quell’estate terribilmente infuocata, basti pensare che lo scorso Maggio è stato il più caldo di sempre mai registrato in Francia.

Weekend con la fase acuta del caldo eccezionale

Il caldo si va intensificando come detto. Già oggi la soglia dei 40 gradi si è raggiunta e superata in modo più diffuso in varie località del sud-ovest. Sabato è atteso il picco il caldo con temperature sino a 42 gradi e più in una vasta area centro-occidentale. Il grande caldo sfonderà fin su Parigi.

Presumibilmente cadranno moltissimi record di caldo mensili, ma probabilmente anche assoluti in alcune regioni. Qualche record è già caduto. Quasi metà del paese risulta essere in vigilanza rossa o arancione per le temperature estremamente elevate.

Nei prossimi giorni l’aumento delle temperature si estenderà anche all’Europa centro-orientale, non solo all’Italia. Ne vedremo delle belle, è un evento certamente storico se si pensa che si sta verificando addirittura prima del solstizio d’Estate.