Francia e Spagna stanno per sperimentare un evento meteo da record di caldo per giugno, ma si potrebbero anche infrangere dei record storici di temperatura. Ormai ci siamo abituati al caldo estremo, che quasi narrare di 40°C non fa notizia.

Le nuove generazioni, e lo leggiamo dai social network, asseriscono che 40°C non sono chissà che perché è estate. E già questo è un segno dei tempi che cambiano nel clima, dove la percezione meteo sta cambiamento rapidamente, di pari passo al tempo che fa.

Non so quando sia corretto a questo punto, aggrapparci troppo alle medie di un trentennio che viene rivisto ogni decennio, e che spesso inizia 40 anni fa, quando il clima mondiale era molto differente rispetto a quello attuale.

Notizie di caldo, ma stavolta micidiale vengono dal sud dell’America settentrionale, dove decine di record di elevata temperatura sono stati stabiliti venerdì da Texas alla Central Valley della California, mentre l’ondata di caldo implacabile continuava a crescere. Il caldo è destinato a espandersi nel Midwest e nel sud-est deli Stati Uniti d’America nei prossimi giorni.

Rammentiamo che negli USA è stato dichiarato lo stato di emergenza per l’eccesso di richiesta di energia elettrica, e la difficoltà di approvvigionamento. Un’emergenza della durata di almeno due anni.

Venerdì, massimi di temperatura hanno stabilito record nei principali centri abitati del sud-ovest, tra cui Houston, San Antonio, Austin, Albuquerque, Las Vegas e Phoenix.

Il National Weather Service di Phoenix ha descritto il caldo come “estremo e mortale”.

Il caldo continua ed è persino aumentato, e si sta espandendo verso est. Quasi 60 milioni di americani sono in allarme meteo per un’onda di calore, con avvertimenti per il calore eccessivo.

Un avviso di calore copre quasi tutti gli stati del Texas e dell’Oklahoma e si estende anche nel nord-ovest della Louisiana e in parti dell’Arkansas occidentale. Gli avvisi di calore eccessivo coprono anche parti del New Mexico, Arizona, Utah, Nevada e California.

Oggi il caldo si sta estendendo alla California e le pianure meridionali. Entro lunedì, andrà verso le pianure centrali e nel Midwest prima di raggiungere la valle dell’Ohio e il sud-est martedì e mercoledì.

Per altro, si sono formati in coincidenza del Midwest temporali di intensità estrema, con grandine gigante e tornado.

Tutto questo è meteo estremo, ed è innescato dai cambiamenti climatici.