L’Australia del sud sta vivendo un inizio inverno molto rigido, con condizioni meteo estremamente avverse. Aria gelida proveniente dalla regione dell’Antartide sta interessando il sud del paese, determinando anche condizioni atmosferiche di straordinaria eccezionalità.

Nevicate sono registrati sui rilievi sino a quote molto basse, e la temperatura si è abbassata sensibilmente in questi giorni. Molti abitanti di Sydney hanno scattato foto e prodotto video dei rilievi circostanti la metropoli, imbiancati da insolite abbondanti nevicate, con temperature scese sotto lo zero.