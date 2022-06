Ne parlano diffusamente i siti meteo francesi, i giornali. La Francia si prepara a una ondata di calore di portata storica per il mese di giugno.

Dall’inizio degli anni 2000 la Francia ha assistito a un aumento della frequenza delle precoci ondate di calore a giugno. La più intensa di si è verificata nel 2003, prima di un’estate storicamente calda.

L’ondata di caldo più recente di forte intensità è avvenuta dal 18 al 22 giugno 2017 con caratteristiche di eccezionalità, con la temperatura salita a 37°C a Parigi.

Ma è stata l’ondata di caldo di fine giugno e inizio luglio 2019 ad essere per il momento la più intensa mai osservata, con temperature storiche in varie città francesi. Si ebbero ben 41°C al centro del Paese, fino a 45°C in Linguadoca.

L’ondata di caldo che incomberà questa settimana sarà quindi eccezionalmente precoce, mentre l’estate astronomica non è ancora iniziata.

Le proiezioni dei servizi meteo francesi prospettano 40°C tra Bordeaux, Nantes, Tolosa Carcassonne e Albi e 35-39°C in salita verso il centro del paese. 39°C a Lione, 41°C a Tolosa.

Vi sono alcune incertezze sulla durata e sull’intensità di questo episodio di caldo ormai battezzato come africano.

L’incertezza è dovuta alla presenza di un fronte freddo al largo del Portogallo. Se questo si dirigerà rapidamente verso il Golfo di Biscaglia, sabato 18 giugno le alte temperature inizieranno a diminuire, ma al prezzo di violenti temporali di intensità forse paragonabile a quelli che hanno investito la Francia il primo fine settimana di giugno.

Se invece la bassa pressione a cui si associa il fronte freddo dovesse persistere più a lungo in prossimità del Portogallo, agirebbe da pompa di calore e l’episodio di temperature molto elevate potrebbe trasformarsi in un’ondata di caldo duraturo in molte regioni.