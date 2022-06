Nell’Emisfero australe prosegue il meteo inclemente, e soprattutto alternato a periodi freddi, ma anche insolitamente nevosi. Già a maggio c’erano state nevicate sui rilievi più a sud del Brasile, poi tempeste di neve in ampie aree del sud dell’Argentina a quote basse. Nevica anche nella costa del Pacifico, a non molti chilometri da Santiago del Cile, in un’area comunque montana a oltre i 1500 metri.

Tempeste di neve si sono avute anche in Australia e Tasmania, ma stavolta sino a quote relativamente basse per quelle regioni del nostro Pianeta.

La foto che vediamo è stata scattata in un intervallo delle tempeste di neve che si sono scatenate non molto distanti da Canberra, una grande città australiana. In questa località montana la neve è caduta dove per un ristretto periodo all’anno si può anche sciare, ma che quest’anno ha visto già numerose nevicate.