Dopo la giornata da caldo record che ha stracciato le temperature precedentemente misurate come valore mai raggiunto in precedenza per il mese di giugno su diverse città italiane, la giornata di oggi, 28 giugno potrebbe ritoccare le temperature record misurate ieri.

In prima fila parrebbe esserci Roma Fiumicino, che alle 11:20 misurava una temperatura di per sé record.

Nella lunga schiera di città arroventate da un caldo eccezionale troviamo anche Napoli Capodichino con 38 °C, altrove si vedono temperature elevate, ma non hanno al momento record tra quelle principali. Oggi sembrerebbe essere più bassa rispetto ieri la temperatura di Firenze Peretola.

Roma Fiumicino 39°C

Catania-Sigonella, Guidonia, Napoli-Capodichino, Roma-Ciampino 38°C

Comiso As Usaf, Crotone, Foggia, Latina, Reggio Calabria 37°C

Amendola, Palermo-Punta Raisi, Roma-Urbe, Ronchi Dei Legionari 36°C

Bari-Palese Macchie, Catania-Fontanarossa, Grazzanise, Pontecagnano, Pratica Di Mare, Trapani-Birgi 35°C

Capri, Gioia Del Colle, Grottaglie, Lecce, Perugia, Rieti, Viterbo 34°C

Brindisi, Frosinone, Lamezia Terme, Pescara, Treviso-Istrana, Treviso-S Angelo 33°C

Aviano, Firenze-Peretola, Gela, Padova, Trieste, Udine-Rivolto 32°C

Brescia-Montichiari, Frontone, Genova-Sestri, Grosseto, Messina, Pantelleria, Venezia-Tessera 31°C

Cagliari-Elmas, Falconara, Marina Di Ginosa, Olbia-Costa Smeralda, S Maria Di Leuca, Verona-Villafranca 30°C

Bergamo-Orio Al Serio, Bolzano, Capo Carbonara, Decimomannu, Ferrara, Lampedusa, Milano-Linate, Milano-Malpensa, Pisa-S Giusto 29°C

Alghero, Brescia-Ghedi, Monte Scuro, Novara-Cameri, Piacenza 28°C

Albenga, Capo Mele, Cervia, Forli, Rimini, Trevico 27°C

Bologna-Borgo Panigale, Capo Bellavista, Parma, Punta Marina, Sarzana-Luni, Tarvisio, Torino-Caselle 26°C

Cuneo-Levaldigi, Dobbiaco, Torino 25°C

Isola d’Elba-Monte Calamita, Passo Dei Giovi 24°C

Torino-Bric Della Croce 23°C

Mondovi 22°C

Monte Terminillo 21°C

Aosta, Resia Pass 20°C

Monte Cimone 18°C

Paganella, Passo Rolle 17°C

Pian Rosa 5°C