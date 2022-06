Ci sono stati attimi di paura nel pomeriggio del 31 Maggio a causa delle condizioni meteo avverse che hanno sorpreso il volo aereo nella quale si trovava la 96enne regina Elisabetta, di ritorno a Londra per la celebrazioni del Giubileo di Platino dei suoi 70 anni di regno.

Il jet privato stava riportando a Londra la regina partita dalla Scozia, dove aveva trascorso un periodo di riposo al Castello di Balmoral. Il pilota ha dovuto interrompere la manovra di atterraggio, a causa di un violento temporale che imperversava, con fulmini, grandine e raffiche di vento molto forti.

Il velivolo ha così ripreso quota e ha dovuto girare sopra la capitale britannica per un quarto d’ora. Tutto ciò è successo in attesa che il meteo consentisse di poter finalmente atterrare in tutta sicurezza all’aeroporto della Raf a nord di Londra. Quella svolta sarebbe stata una procedura precauzionale, del tutto ordinaria in tali situazioni.

La seconda manovra d’atterraggio sarebbe andata a buon fine, senza alcun problema. L’intoppo non ha comunque provocato turbamenti nella regina, che è apparsa tutt’altro che provata. L’anziana regnante è uscita in tutta tranquillità dall’aereo con la sua solita flemma.