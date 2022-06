Il primo giorno di giugno rappresenta l’avvio dell’estate per il calendario meteorologico sull’Emisfero Settentrionale. È una data convenzionale, con il periodo che dura dall’inizio di Giugno sino alla fine d’Agosto, diversamente dal calendario astronomico che fissa successivamente l’inizio dell’estate.

L’Estate astronomica, che si basa sulla rotazione terrestre rispetto al Sole, abbraccia un periodo successivo di 92 giorni ed è compresa in questo 2022 tra il Solstizio d’Estate del 21 giugno ed il 23 Settembre, giorno dell’Equinozio d’Autunno.

Per estate solare si intende invece il periodo in cui il Sole, tra il Polo Nord ed il Circolo Polare Artico, non tramonta mai e va dal 7 maggio al 7 agosto, con data fulcro rappresentata dal 21 giugno, il momento coincidente con il solstizio d’Estate.

In attesa del Solstizio d’Estate

Il solstizio d’estate cadrà quest’anno il 21 giugno alle 11:13 (ora legale italiana). In quel giorno il Sole sarà allo zenit in tutte le località del Tropico del Cancro e le ore di luce toccheranno il massimo annuale. Da sottolineare che, a causa della precessione degli equinozi, il solstizio ritarda di circa 6 ore ogni anno.

La precessione degli equinozi è lo spostamento dell’asse attorno al quale la Terra compie la rotazione giornaliera. La causa è principalmente la forza di attrazione combinata di Sole e Luna. L’asse tende a deviare perché la Terra non è una sfera perfetta.

Per tal motivo il solstizio può variare fra il 20 e il 21 giugno mentre quello invernale fra il 21 e il 22 dicembre. Per “appianare” le divergenze che si verrebbero a creare appunto fra l’alternanza delle stagioni e il nostro calendario, viene adottato il sistema dell’anno bisestile ogni quattro anni.

A prescindere dalle date, normalmente il momento statisticamente più caldo dell’Estate cade tra la metà di luglio e la prima decade d’Agosto. Ogni anno poi può fare storia a sè, come quest’anno nel quale abbiamo visto un avvio molto anticipato del caldo estivo. Maggio è stato un mese di caldo anomalo.