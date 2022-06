Le condizioni meteo sono peggiorate soprattutto su est e nord del Piemonte, centro nord Lombardia, ed in misura più sparsa nella pianura lombarda, con temporali anche di forte intensità, e caduta di grandine. In alcune zone si sono verificate grandinate con chicchi di dimensioni notevoli, procurando ingenti danni soprattutto nel reparto agricolo e automobilistico.

L’evoluzione del fronte temporalesco è in atto in questi istanti, ove al sole improvviso si alternano nuovi temporali improvvisi. Varie regioni hanno diramato allerte meteo.

La grandine ha danneggiato numerose automobili e l’agricoltura in Francia, Svizzera, Spagna e Austria. In queste ore in Germania.

