Anche nella giornata di oggi ci sono state grandinate devastanti in Italia, in particolare sul centro. Grandine con molti danni tra Toscana, Umbria e Lazio. Violente grandinate sino alle porte di Roma.

La grandine ha raggiunto dimensioni anche di 4-5 cm procurando danni seri alle cose.

Ormai sembra una tradizione, un appuntamento in cui ogni temporale più intenso del normale è accompagnato da furiose cadute di grandine. E con l’aumento di temperatura che atteso durante in questo weekend, l’instabilità atmosferica che continuerà ad affluire, anche se più flebile, verso l’Italia, farà da catapulta per la formazione di nubi a forte sviluppo verticale che potrebbero dare origine ancora una volta la grandine anche di grosse dimensioni.

Nella giornata di sabato la possibilità di temporali r grandinate sembra ridursi. Domenica ci sarà un aumento della possibilità di avere temporali soprattutto sulla regione alpina, in specie verso il crinale, il tutto associato a temperature da record per il mese di giugno.