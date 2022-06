L’anticiclone africano si rinforza sull’Italia e questo comporta meteo più stabile per il weekend in molte regioni. Ulteriori infiltrazioni d’aria fresca in quota faciliteranno lo sviluppo di temporali, nelle ore più calde, su alcune aree interne dell’Italia del Sud.

Il contrasto con il forte riscaldamento diurno potrà far assumere ai fenomeni temporaleschi carattere localmente violento. L’Allerta gialla, sabato 18 giugno, si riferisce per rischio idrogeologico e per rischio temporali su ampi settori di Calabria e Sicilia. Nel dettaglio, alcune parti degli avvisi della Protezione Civile.

Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione diurna, su Calabria centro-meridionale, Sicilia meridionale ed orientale, Valle d’Aosta e settori alpini del Piemonte, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati in particolare su Sicilia e Calabria.

Per la giornata di Sabato 18 giugno 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Temperature: massime elevate sulla Pianura Padana e su Toscana, Lazio e Sardegna, fino a localmente molto elevate sulla Pianura Padana occidentale e sulle zone pianeggianti interne di Sardegna, Toscana e Lazio.

Per ulteriori informazioni e conoscere le zone e i livelli d’allerta del territorio, potrete visitare la pagina delle criticità della Protezione Civile.