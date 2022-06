Nel corso del pomeriggio di oggi 06/06 sulla Lombardia abbiamo avuto tempo in prevalenza stabile, solo in serata si segnala la possibilità di locali rovesci o temporali in transito da Ovest verso Est su Alpi e Prealpi; non escluso qualche isolato rovescio o temporale anche sull’Appennino.

I fenomeni sono attesi ovunque di debole o al più moderata intensità.

Perla giornata di domani 07/06 possibilità già dalla notte di locali rovesci e temporali sui rilievi e sulla pianura centro-occidentale, mentre nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a essere maggiormente probabili sui settori orientali della regione.

Si evidenzia la possibilità di fenomeni sparsi a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione, che risulteranno generalmente di debole o moderata intensità. Riguardo la fenomenologia maggiormente probabile associata, si segnala la possibilità di grandine di piccole dimensioni e precipitazioni localmente abbondanti (con cumulate massime fino a 30-50 mm/6h). Rinforzi da Nord sono attesi in serata su Prealpi Occidentali e da Nord-Est lungo le coste del Lago di Garda.