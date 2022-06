Un lieve temporaneo cedimento dell’anticiclone africano è all’origine del meteo un po’ più movimentato sul Nord Italia, ma anche della diminuzione delle temperature dopo i picchi termici straordinari dei giorni scorsi. Ricordiamo la serie di record di caldo che si sono raggiunti soprattutto sul Centro Italia.

Intendiamoci, fa sempre molto almeno al Sud dove la presenza dell’anticiclone africano resta incontrastata. Il dominio dell’anticiclone appare destinato di nuovo a crescere negli ultimi giorni della settimana e con esso anche le temperature, attese in progressiva lieve risalita su valori ben sopra le medie.

Prima di questa nuova espansione del promontorio anticiclonico subtropicale, ci sarà spazio per un ulteriore impulso instabile, legato alla circolazione depressionaria nord-atlantica collocata sul Regno Unito, che proverà a penetrare sul Nord Italia venerdì.

Anticiclone alla riconquista di tutta Italia

Sarà un passaggio molto veloce che non causerà particolari scossoni, a parte qualche temporale in sconfinamento anche in Val Padana. Il fronte risulterà ostacolato dall’anticiclone e si andrà verso un rapido miglioramento già nella sera di venerdì.

Ci attende un weekend all’insegna del meteo stabile su tutta Italia, grazie al rinforzo della cupola anticiclonica subtropicale che inibirà l’instabilità anche sui settori alpini. Aria calda di origine sahariana alimenterà l’anticiclone e pertanto il caldo si farà di nuovo intenso con afa alle stelle.

Le temperature più elevate le attendiamo sulle regioni meridionali, tirreniche e soprattutto in Sicilia e Sardegna dove il clima risulterà più rovente. Sulle pianure interne delle due Isole Maggiori si prevedono infatti locali punte anche di 40-42 gradi.

Temperature massime capoluoghi italiani per il giorno 3 luglio 2022

Benevento, Terni 39°C

Firenze, Prato, Roma, Sanluri, Villacidro, Viterbo 38°C

Avellino, Caltanissetta, Caserta, Cosenza, Grosseto, Lucca, Pavia, Rieti, Trieste 37°C

Alessandria, Arezzo, Bologna, Cremona, Ferrara, Frosinone, Isernia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Parma, Piacenza, Pistoia, Reggio nell’Emilia, Siena, Taranto, Verona 36°C

Asti, Brescia, Foggia, Forlì, Gorizia, L’Aquila, Novara, Oristano, Padova, Pordenone, Ragusa, Rovigo, Tempio Pausania, Treviso, Vercelli, Vicenza 35°C

Non dovrebbero misurarsi nuovi record, in quanto il caldo non si spingerà sui livelli eccezionali dell’ultima ondata africana. Come detto, il caldo tornerà a farsi sentire anche al Nord, con punte di 36-37 gradi in Val Padana specie sui settori emiliano-romagnoli e basse pianure del Triveneto.

Dopo il weekend, non sono attese particolari novità nemmeno in avvio di settimana, con ancora l’anticiclone africano assoluto protagonista. Gran parte d’Italia patirà il caldo eccessivo, ma da martedì qualche temporale sulle Alpi farà da segnale in vista di un graduale cambiamento.