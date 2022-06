Il caldo assedia l’Italia, ma un parziale cambiamento meteo è quasi imminente, già anticipato dai primi forti temporali sull’Arco Alpino e zone immediatamente adiacenti. Le correnti atlantiche proveranno a rompere la bolla rovente sahariana insediatasi sul Mediterraneo.

Nella seconda parte della settimana la maggiore spinta del flusso più instabile e fresco atlantico provocherà un cedimento più evidente dell’anticiclone. Un impulso instabile transiterà venerdì e porterà gli annunciati temporali con grandine su parte del Nord.

In generale, su gran parte d’Italia ci sarà comunque il transito di banchi di nubi medio-alte, segnale dell’anticiclone meno solido e dello scorrimento d’aria più umida in quota. L’aria più fresca spezzerà la canicola, ma sarà solo un’attenuazione del caldo piuttosto che un vero e proprio ricambio d’aria.

Il tentativo quindi non andrà in porto. Le temperature caleranno solo di qualche grado, senza scendere sotto media, ma anzi rimarranno un po’ ovunque al di sopra dei valori tipici del periodo. Il caldo persisterà implacabile al Sud, dove l’apporto delle correnti calde subtropicali non subirà grandi variazioni.

Anticiclone africano in lieve cedimento, ma non mollerà la presa

Non avremo alcuna incursione fresca incisiva in grado di penetrare sul Mediterraneo e spazzare realmente la canicola. L’anticiclone africano appare al momento troppo forte e in grado di resistere ad ogni attacco delle correnti nord-atlantiche.

Un’ulteriore linea temporalesca è attesa per domenica su parte del Nord Italia, con un’altra ondata di acquazzoni e grandine principalmente relegata alle Alpi. Questo passaggio instabile si contrapporrà tuttavia ad una nuova rimonta anticiclonica africana, che piloterà aria più rovente verso il Centro-Sud.

Il caldo intenso tornerà a rincarare la dose per l’inizio della nuova settimana, con temperature che potranno anche superare i 40 gradi su alcune località del Sud e delle Isole. La calura tornerà ad intensificarsi anche sul resto d’Italia, in un contesto più stabile.

Le proiezioni meteo per la prossima settimana indicano che l’anticiclone africano potrebbe espandersi più a nord e quindi riabbracciare in pieno tutta Italia. Se così fosse, il clima rovente e secco unirebbe tutta la Penisola, a parte qualche fugace temporale sull’Arco Alpino e in attesa di novità non prima di inizio Luglio.