Un’ondata di violenti temporali sta già portando un ulteriore sconquasso meteo sull’Italia, a partire dalle regioni settentrionali. Il nuovo peggioramento è legato ad un impulso freddo ben organizzato in seno ad un nucleo di bassa pressione destinato a scivolare lungo le regioni centro-meridionali adriatiche.

Gran parte d’Italia sarà quindi coinvolta dal guasto perturbato e soprattutto dall’ulteriore notevole calo delle temperature. La canicola residua, che ancora indugia sull’estremo Sud e sulla Sicilia, sarà spazzata completamente via dall’intrusione del fronte freddo.

Nella giornata di giovedì gli effetti dell’instabilità atmosferica si manifesteranno soprattutto sulle regioni di Nord-Est, ma anche lungo il medio ed alto versante adriatico con fenomeni già dal mattino. La sfuriata temporalesca si acuirà da metà giornata sul Centro Italia, specie il lato adriatico.

Le precipitazioni potranno assumere carattere di forte intensità, anche localmente sino a nubifragio, con elevato rischio di qualche grandinata. Verso fine giornata la parte attiva del fronte giungerà anche su parte del Sud, con rischio di temporali molto forti sulla Puglia settentrionale.

Venerdì la circolazione fresca ed instabile si localizzerà al Centro-Sud, con il vortice ciclonico in spostamento dal Basso Adriatico verso l’Egeo. Piogge e temporali interesseranno buona parte del Sud ed il nord della Sicilia, ma la ritornante instabile penalizzerà ancora il medio versante adriatico nella prima parte del giorno.

Dal fresco al ritorno del caldo

Sul resto d’Italia le condizioni meteo saranno in miglioramento, grazie anche alle propaggini più orientali dell’alta pressione in espansione dalla Spagna e dalla Francia Occidentale. Ovunque spireranno venti settentrionali, con temperature ancora in calo e sotto media sui settori coinvolti dal maltempo.

L’evoluzione meteo per il weekend vede confermata la rimonta anticiclonica in rinforzo, che traghetterà nuove masse d’aria di matrice subtropicale. Le temperature risaliranno su valori estivi e tornerà anche il caldo sulle pianure del Nord, ma anche in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.