Vari Centri Meteo indicano con i loro calcolatori, l’innesco, derivante dall’intrusione di aria oceanica sulle regioni nordoccidentali italiane, dove soprattutto nella giornata di domenica 5 giugno, si potrebbe innescare un’ondata temporalesca di notevole portata.

Ed ecco quindi la possibilità che su ampie aree si possono verificare tra il Piemonte e la Lombardia soprattutto, anche grandinate con chicchi di grosse dimensioni. Questi fenomeni sono già avvenuti gli scorsi giorni, in particolare sabato scorso varie località hanno vissuto attimi terribili per effetto di chicchi di grandine che hanno toccato anche gli 8 cm come diametro, oltre che per l’intensità dei fenomeni, quali rovesci di pioggia e vento.

Questa fase nuova temporalesca dovrebbe avvenire in un contesto di onda di calore che a seguito di questo cambiamento meteo, dovrebbe poi attenuarsi un poi tutta Italia, ovvero perdere forza rispetto ai valori termici precedenti.

L’anticiclone africano continuerà ad essere piuttosto massiccio e potente, costituirà una minaccia per le prossime settimane, se non per l’estate. Ma soffermandoci al fine settimana, vediamo soprattutto grande caldo, ma poi cenno di temporali già a partire dalla giornata di giovedì 2 giugno, su Alpi e Prealpi, mentre qualche temporale potrebbe sfondare verso la pianura. È anche questo caso il rischio, comunque, di grandine sarà da tener conto.

In seguito, venerdì e sabato dovrebbero essere con modeste possibilità di temporali con grandine, ma il rischio sarà presente.

Ecco che poi come abbiamo descritto prima, l’innesco di una fase temporalesca considerevole che soprattutto dovrebbe colpire la parte occidentale del Nord Italia. Ma i temporali nelle ore successive sono attesi anche sul resto del Nord, con fenomeni anche qui intensi, ma probabilmente meno diffusi e di forte intensità. Il rischio grandine a questo punto andrà estendendosi anche nelle altre zone, ma al momento sembrerebbero maggiormente interessate il Piemonte e la Lombardia.

Ci aggiorneremo in merito a questa proiezione meteo, già domani.