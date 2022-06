Ci sono importanti conferme sul cambiamento meteo brusco che prenderà corpo durante la prima parte della prossima settimana. La seconda ondata di caldo, di un’estate partita molto precocemente, è ormai giunta al culmine.

La colonnina di mercurio in questo weekend potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi in alcune località del Sud e questo metterà in cascina notevole energia, pronta a dissiparsi nel momento in cui le correnti fresche dal Nord Europa dilagheranno verso l’Italia.

Il cambiamento avverrà per diversi step nel corso dei primi giorni della settimana. Una serie d’impulsi instabili, veicolati da un’ampia saccatura nord-atlantica, punteranno l’Italia demolendo l’anticiclone e le ultime resistenze della bolla rovente sahariana.

Nel dettaglio, il peggioramento prenderà corpo nei primi giorni di settimana dopo le prime avvisaglie di domenica con i primi violenti temporali al Nord anche in pianura. Un fronte perturbato più incisivo si addosserà alle Alpi alla fine di lunedì, con formazione di temporali dalla sera-notte.

Peggioramento entra nel vivo da martedì 7 Giugno

Nell’arco di martedì l’impulso instabile colpirà il Nord con piogge e temporali diffusi. Saranno possibili anche nubifragi e qualche grandinata. In giornata il tempo potrebbe peggiorare parzialmente sul Centro Italia, con qualche rovescio o temporale più isolato, ma forte, tra Toscana, Umbria e Marche.

Nel frattempo la roccaforte dell’anticiclone africano retrocederà verso latitudini più basse, ma ancora parte dell’Italia Centro-Meridionale resterà sotto il dominio anticiclonico con ancora caldo intenso tra estremo Sud ed Isole Maggiori.

Il fronte perturbato scivolerà mercoledì verso il Centro-Sud, con passaggio di rovesci e temporali lungo le regioni adriatiche e la dorsale appenninica. Aria molto più fresca accompagnerà il fronte ed il calo termico sarà netto, con caldo africano spazzato via anche dalle regioni più meridionali.

La circolazione fresca nord-atlantica prenderà così il sopravvento sull’Italia, con calo delle temperature anche di 10 gradi rispetto allo scenario d’inizio settimana. In realtà sarà un semplice ritorno alla normalità, probabilmente anche breve, visto che per il weekend sembra di nuovo in agguato l’anticiclone africano.