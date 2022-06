Le proiezioni di calcolatori ci danno un’indicazione delle temperature massime estreme che potremmo raggiungere durante la settimana. La previsione meteo ha una validità di sette giorni. In settimana si verificheranno due picchi massimi di temperatura derivanti da ondata di calore.

A metà settimana, temporaneamente nelle regioni settentrionali si manifesterà un abbassamento della temperatura, ciò deriverà dalla formazione di temporali che potrebbero assumere anche forte intensità. Ma nel frattempo, già dal giorno successivo, aria rovente dall’Africa si metterà in moto verso l’Italia, e si dovrebbero raggiungere le temperature massime della settimana, questo tra giovedì e venerdì.

Come potrete vedere nel seguito, per quanto concerne le temperature massime estreme dei capoluoghi di provincia vediamo 41 °C in alcune città. Più sotto potrete scrutare le temperature massime estreme per comuni italiani. Qui vediamo temperature in stimate fino a 44 °C. Ovviamente, questi valori saranno da confermare ma non solo potrebbero oscillare.

Temperature massime fino al 25 giugno 2022 per i capoluoghi

Firenze, Benevento, Caltanissetta, Olbia 41°C

Terni, Arezzo, Foggia 40°C

Oristano, Prato, Frosinone, Nuoro, Caserta, Catania, Cosenza, Viterbo, Sanluri 39°C

Siena, Pistoia, Sassari, Bologna, Forlì, Iglesias, Matera, Villacidro, Perugia, Roma, Taranto, Lucca, Rieti 38°C

Avellino, Enna, Modena, Ascoli Piceno, Carbonia, Reggio nell’Emilia, Parma, Lecce, Ferrara, Ragusa, Isernia, Cesena 37°C

Potenza, Mantova, Tempio Pausania, Grosseto, Campobasso, Catanzaro, Palermo, Pavia, Salerno 36°C

Piacenza, Rovigo, Pisa, Andria, Cremona, Crotone, Lanusei, Padova, Vicenza, Latina, Agrigento, Reggio di Calabria, Verona, Chieti, Lodi, Ravenna, Milano, Teramo, Urbino, Asti, Napoli, Vercelli 35°C

Brindisi, Macerata, Bolzano, Brescia, Alessandria, Massa, Monza, Novara, Torino, Bari, Barletta, Carrara, Como, Messina, Tortolì, Trento, Treviso 34°C

L’Aquila, La Spezia, Cagliari, Venezia, Verbania, Lecco, Trani, Rimini, Genova, Pordenone, Cuneo, Siracusa, Bergamo 33°C

Ancona, Aosta, Gorizia, Pesaro, Pescara, Trieste, Livorno, Vibo Valentia, Udine, Sondrio 32°C

Varese, Fermo, Trapani, Savona, Imperia 31°C

Biella 30°C

Belluno 29°C

Temperature massime fino al 25 giugno 2022

Catenanuova 44.2°C

Oschiri, Palagonia 43.2°C

Raddusa, Rocca di Neto 42.9°C

Ottana, Ramacca 42.6°C

Scordia, Tursi 42.5°C

Berchidda, Loiri Porto San Paolo 42.4°C

Lentini, Monti, Paternò 42°C

Marcedusa 41.9°C

Cassino, Fordongianus 41.8°C

Allai, Salaparuta, Santa Severina 41.7°C

Aquino, Bompensiere, Padru 41.5°C

Attigliano, Ceprano, Piedimonte San Germano, Valsinni 41.4°C

Castel di Iudica, San Mauro Marchesato, Tadasuni, Tula 41.3°C

Cannara 41.2°C

Calciano, Roccabernarda, Villanova Truschedu 41.1°C

Bastia Umbra, Campofranco, Certaldo, Firenze, Noragugume, Regalbuto, Siamanna, Valguarnera Caropepe 41°C

Bidonì, Boroneddu, Casabona, Firenze-Campo di Marte, Firenze-Gavinana, Firenze-Legnaia, Marsciano 40.9°C