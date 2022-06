Ci sono le prospettive di un cambiamento meteo decisamente intenso, probabilmente il maggiore da parecchie settimane, se non da qualche mese. Infatti, oltre l’instabilità atmosferica che è giunta in Italia, quest’oggi un fronte freddo sta per raggiungere le regioni settentrionali, e nel Mar Ligure si formerà una bassa pressione orografica.

La massa d’aria instabile rapidamente si riverserà soprattutto sull’Adriatico, ma investirà anche parte dell’Italia centrale e meridionale. Si avranno temporali a carattere sparso anche di forte intensità. Questi, ancora una volta, potrebbero causare locali grandinate, che nel settore adriatico potrebbero anche assumere forte intensità, con chicchi anche di medie dimensioni.

La bassa pressione dal Mar Ligure si dirigerà verso settore adriatico centrale stanotte, mentre un forte vento di maestrale soffierà già da queste ore sulla Sardegna, e andrà rinforzando nel corso della giornata.

Nella giornata di giovedì 9 giugno, ulteriori impulsi d’aria fresca e instabile raggiungeranno le regioni orientali italiane, generando instabilità atmosferica praticamente su tutta la Penisola italiana, e in parte anche sulla Sicilia, oltre che la parte centro-orientale del Nord Italia. Si manifesterà un sensibile abbassamento della temperatura, che rispetto gli scorsi giorni in alcune località potrebbe essere anche superiori ai 15 °C.

La fase di marcata instabilità atmosferica proseguirà in parte anche venerdì 10 giugno, anche se le regioni settentrionali cominceranno ad essere interessate da un cuneo di alta pressione di origine oceanica. Si tratta di una visita flash dell’anticiclone delle Azzorre che cercherà di propagarsi verso est, ma purtroppo ben presto sarà sostituito dall’alta pressione africana.

La marcata instabilità atmosferica al Sud Italia procurerà altri temporali venerdì, mentre sabato le condizioni meteo saranno buone ovunque, se si fa eccezione di qualche addensamento nuvoloso sulle Alpi orientali e sull’estreme aree meridionali dell’Italia, essenzialmente però nelle zone interne e al pomeriggio, dove si potrebbe manifestare qualche occasionale temporale. A questo punto però la temperatura sarà in sensibile aumento in quanto l’alta pressione africana tenderà a espandersi verso la Penisola iberica, scacciando via l’aria fresca che ci ha interessato.

Stavolta però abbiamo forse ci sono delle buone notizie, sempre che le linee di tendenza saranno confermate futuro. Vi diamo una breve anticipazione su un tema che approfondiremo nel corso della giornata di oggi. L’anticiclone africano potrebbe regredire di forza rispetto a come previsto sino gli scorsi giorni, questo perché aumenterà l’intensità delle basse pressioni oceaniche, e non molto lontano da oggi la situazione potrebbe di nuovo peggiorare in Italia.

Potremmo passare da una condizione meteo estrema all’altra? Probabile.