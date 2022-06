L’evoluzione meteo per le prossime due settimane prospetta condizioni di caldo record per l’Italia, con una persistente serie di ondate di calore africano. Nel frattempo, da giorni si parla di refrigerio, ma la rotta di tale fenomeno sembra, per ora, essere non indirizzata direttamente all’Italia, anzi, per molte regioni al posto di quel benefico calo della temperatura si sostituiranno masse d’aria rovente.

Una precisazione, si parla spesso di caldo africano per identificare sia la massa d’aria in arrivo e giustificare le alte temperature. Ma il lettore, presumibilmente immaginerà che in Africa faccia molto più caldo che nelle regioni europee raggiunge da caldo estremo.

Ebbene, le cose non funzionano così. L’ondata di calore che investe la Francia dove alcune località hanno battuto i già elevatissimi record di calura di giugno, e talune del sud ovest anche quelli storici di sempre, sono andate fin sino i 43°C.

Eppure, nello stesso giorno, la località più calda dell’Algeria sabato ha toccato 45°C, ma in genere si sono avuti valori tra i 40°C ed i 43°C nel nord del Paese. Temperature molto inferiori, per esempio, con i valori estremi che si toccano nel Medio Oriente, dove i picchi massimi estremi sono di oltre i 50°C.

Riguardo al refrigerio, questo come detto, non sembrerebbe essere diretto subito in Italia, ma verso il Portogallo e la Spagna. Ed è per tale novità che avremo una sorta di rinculo dell’aria rovente che viene dal Sahara, e che nei nostri territori trova le ideali condizioni per registrare temperature simil africane.

Però, ci sono anche delle novità, le regioni alpine, e a tratti parte di quelle settentrionali, riceveranno sbuffi d’aria oceanica più fresca, che ridurranno l’eccesso di caldo che farà rispetto al resto d’Italia. Ciò sarà accompagnato dai consueti forti temporali.

Ma un vero refrigerio in Italia quando ci sarà? Consultando le proiezioni, tutte da confermare, del Centro Meteo Europeo (ECMWF) per tutto Luglio, l’evoluzione appare anche peggiore di quanto non avessero prospettato i modelli stagionali.

La previsione meteo climatica prospetta una persistenza di caldo estremo per tutto il mese di Luglio, senza interruzione alcuna. Il modello matematico, infatti consente di avere informazioni giorno per giorno sino a 46 giorni di validità. Però, i margini di errore sono alti, tanto che nella cartina che vediamo, un refrigerio ci potrebbe essere, ciò al di là delle oscillazioni della temperatura giornaliere.

Ed ecco qualche speranza che c’è comunque, ma limitata. Nella mappa viene prospettato un bel caldo della temperatura nei primi giorni di luglio.

Però, per l’area alpina e parte di quella prealpina, le infiltrazioni d’aria umida oceanica potrebbero dar luogo a precipitazioni abbondanti di natura temporalesca, in parte in estensione anche all’area a nord del Po. Ancor meno ci dovrebbero essere nel settore adriatico centrale e settentrionale e le aree appenniniche.

Quindi pioverà, ma per il Nord Italia, principalmente le Alpi e le Prealpi, proseguirà il regime di deficit pluviometrico. Pioverà meno rispetto alla norma, però sarà di vitale importanza che si potrebbero avere precipitazioni, anche se inferiori a quanto dovrebbe piovere in questo periodo dell’anno.

Ma la domanda che viene spontanea è, se si manifesteranno anche dei temporali un refrigerio è plausibile? Ebbene, le proiezioni tendono ad escluderlo, ma l’ipotesi più affidabile, a nostro giudizio è che ci potrebbe essere, ma con eventi meteo di breve durata.