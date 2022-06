L’Italia è interessata da condizioni meteo di ondata di calore, che seppur marginale rispetto a Francia e Spagna, determina temperature molto superiori alla media in numerose regioni, mentre già varie località hanno varcato la soglia di 37-38°C come valore massimo.

Molti italiani si lamentano del caldo specie chi vive in grandi città del Nord Italia, dove la temperatura notturna da notte tropicale in campagna, tra i palazzi, asfalto arroventati dal sole e calura diurna, sale a livello stratosferici. E’ il fenomeno di isola di calore urbano.

La nostra stazione meteo di Milano in centro città, giovedì ha segnato una minima di oltre +25°C ed una massima di 36°C. Il tutto con elevato tasso di umidità. Questo è un clima da tropici, e stamattina non si scende sotto i 26°C e forse avremo 37°C di temperatura massima.

Fa caldo anche in montagna, la neve invernale e primaverile delle Alpi si è tutta sciolta, siamo avanti di un mese almeno rispetto ad anni recenti. Le temperature sono altissime ovunque, anche se ormai ci si abitua sempre più a questo nuovo clima, anche perché non possiamo fare altro.

È inutile lamentarci, dobbiamo vivere comunque le conseguenze degli errori del passato. Il caldo esagerato è ormai divenuto una costante delle stagioni estive. Altri popoli nella Terra vivono con temperature più elevate delle nostre, si sono adeguati, abituati al calore che pure da loro è aumentato. Dobbiamo uscire dagli schemi, il futuro potrebbe essere peggio, e godere al massimo il prossimo refrigerio estivo che ci sarà.

Il refrigerio è un sogno, una necessità che abbiamo per trascorrere qualche giorno con un clima che ricorda il meteo del passato, ma le previsioni del tempo, le proiezioni dei super calcolatori non sono dalla nostra parte. L’estate 2022 potrebbe essere l’anteprima di altre nuove stagioni eccessivamente roventi, e gli scienziati lo scrivono ovunque quest’anno. Ma ciò non è una novità, bensì se ne parla ogni anno, quando patiamo il caldo. In Italia la discussione è moderata perché la calura non ha gli eccessi di Spagna, Francia e USA, ma la realtà del nuovo tempo è questa.

Il nuovo tempo cambia anche la distribuzione delle piogge e l’intensità. La calura estiva offre energia ai temporali, che diventano violentissimi.

Un tempo osservavamo i violenti temporali americani, erano spaventosi da vedere, ma ora quell’intensità la vediamo anche da noi in diretta. E anche con l’aggressivo anticiclone africano, i vari temporali sono accompagnati dalla furia che in passato era parecchio più occasionale.

Circolano foto di grandine con chicchi enormi sempre più spesso. Video che mostrano raffiche di vento dalla forza di uragano.

Siamo in pieno meteo estremo, e quando la prossima settimana, salvo errori di proiezione dei modelli matematici di previsione meteo, avremo un refrigerio derivante dall’ingresso di aria oceanica, la notizia del giorno sarà dei temporali di violenza estrema, di grandinate e raffiche di vento. E gli aggettivi per definire tali eventi meteo saranno sempre molto coloriti, quale espressione di ciò che il cittadino percepisce e racconta.

E si, è come stare in una grossa bomba ad orologeria dal countdown sballato, perché quando il refrigerio verrà, ne parleremo soprattutto per le burrasche che ci saranno, i danni del maltempo. Questo è meteo estremo e scaturisce dai cambiamenti climatici. E come per il caldo e le stagioni sballate ci dovremo abituare a viverlo ogni anno.