Nelle Alpi, lassù oltre i 3000 metri, stamattina finalmente è tornato il freddo che meritano quelle quote, là dove ci sono, o meglio quel che rimane, gli eterni ghiacci che in questi anni sono in rapida ritirata.

Il freddo mattino si sente un po’ in tutte le Alpi e Prealpi, con temperature che sono calate verso la soglia che dovrebbe essere la media di questo periodo dell’anno. E si, ormai ci siamo abituati alla calura, in specie in questo 2022, che molto spesso la temperatura nella media sembra essere fresca.

Tanti non hanno la percezione che siamo ancora a giugno, che l’estate dista un mese dal suo picco di calura.

Scendono sotto i 20°C le temperature notturne in varie città d’Italia, finalmente niente notte tropicale nel Nord Italia, ma non dappertutto; infatti, a Bologna e Parma insistono temperature sui 20°C. Valore che all’interno delle relative città è di certo maggiore.

Restano oltre la soglia di 20 gradi Roma e molte dell’Italia centrale a questo punto gran parte delle città dell’Italia meridionale, Sardegna e Sicilia. Tale valore è quel limite per definire la notte tropicale. Per altro, Roma Ciampino esordisce il nuovo giorno con 23°C.

In Sardegna, Alghero Fertilia che solitamente fruisce di minime sotto i 20°C per le sue forti escursioni termiche, avverte che la nuova ondata di calore è in arrivo, e segna 23°C.

Poi ci sono parecchie località che hanno temperature minime prossime ai 25°C, quindi ben al di sopra di quella soglia di notte tropicale.

Ecco le temperature registrate poco fa.

Pian Rosa -2°C

Paganella 6°C

Monte Cimone, Resia Pass 10°C

Monte Terminillo 11°C

Aosta 12°C

Cuneo-Levaldigi 14°C

Bolzano, Milano-Malpensa 15°C

Bergamo-Orio Al Serio 16°C

Milano-Linate, Torino-Caselle, Verona-Villafranca 17°C

Brescia-Montichiari, Lamezia Terme, Perugia, Treviso-S Angelo, Udine-Rivolto 18°C

Brescia-Ghedi, Monte Scuro, Rimini, Ronchi Dei Legionari, Treviso-Istrana, Venezia-Tessera 19°C

Bologna-Borgo Panigale, Frontone, Grosseto, Parma, Viterbo 20°C

Catania-Fontanarossa, Cervia, Falconara, Grazzanise, Pratica Di Mare, Roma Fiumicino, Trapani-Birgi 21°C

Catania-Sigonella, Decimomannu, Isola d’Elba-Monte Calamita, Napoli-Capodichino, Olbia-Costa Smeralda 22°C

Alghero, Capri, Firenze-Peretola, Genova-Sestri, Lecce, Pisa-S Giusto, Roma-Ciampino 23°C

Amendola, Cagliari-Elmas, Gioia Del Colle, Palermo-Punta Raisi, Pantelleria, Reggio Calabria 24°C

Brindisi, Capo Bellavista, Lampedusa 25°C

Bari-Palese Macchie, Messina, Pescara 26°C