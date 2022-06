Le prime anticipazione dell’evoluzione meteo prospettata per la prima parte di Luglio sono confermate ancora oggi dei modelli matematici di previsione. Finalmente l’esagerata potenza dall’anticiclone africano tenderà a placarsi, addomesticata dall’Anticiclone delle Azzorre che si sposterà molto verso nord favorendo la spinta di aria fresca proveniente dalla Scandinavia verso sud.

Tale evento meteo sarà il preludio di un abbassamento della temperatura su quasi tutta l’Europa centrale e l’Italia. La parte occidentale del continente europeo sarà però invece interessata da caldo intenso. E in tutta Europa si instaurerà una condizione atmosferica di tempo abbastanza asciutto, con scarse precipitazioni. Infatti, le correnti oceaniche, quelle che trasportano le perturbazioni, transiteranno verso l’Islanda e poi verso il Circolo Polare Artico e ancora più a nord. Poi discenderanno con instabilità atmosferica verso la Scandinavia, e giù sino l’Italia, dove probabilmente si assisterà una sorta di vero e proprio break meteo estivo.

Ci si chiede quanto potrà essere incisivo l’abbassamento della temperatura. Ebbene, non attendiamoci un clima rigido estivo, probabilmente la temperatura scenderà verso valori prossimi alla media, in quanto il contesto Mediterraneo si è surriscaldato a dismisura, compresa l’Italia. I mari che ci circondano segnando temperature consistentemente superiori alla media.

L’intrusione di aria più fresca in quota produrrà instabilità atmosferica. Questa una volta giunta sulle nostre regioni potrà dar luogo a temporali che non saranno diffusi, ma distribuiti a macchia di leopardo. Però, la frequenza potrebbe essere interessante per dare delle buone precipitazioni su molte regioni italiane.

Non è il caso di aggrapparci a questo cambiamento meteo per avere piogge che ci toglieranno dalla siccità. Come già descritto in precedenza, per chiudere il capitolo siccità servirà tanta pioggia distribuita nel tempo e diffusamente abbondante, soprattutto per le regioni settentrionali dove il deficit pluviometrico e di straordinaria gravità.

Successivamente, a questo cambiamento delle condizioni meteo, l’anticiclone tornerà a esplodere verso nord, elargendo ancora una volta il caldo estivo africano.