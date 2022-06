L’ondata di caldo entra nel vivo, le condizioni meteo vedono un aumento della temperatura diffusa a tutta Italia. Picchi termici di quasi 40 °C sono stati raggiunti in Sicilia, nella stazione meteo di Caltagirone. In Sardegna sono stati raggiunti 36 °C in alcune località delle zone interne.

Ma siamo solo all’inizio di questa ondata di calore, e osservando le temperature raggiunte in alcune località ci troviamo di fronte ad una sottostima dei valori massimi estremi previsti. Infatti, sono state toccate temperature più elevate rispetto alle previsioni prospettate da vari modelli matematici, e adattate la climatologia locale.

Una rapida correzione è stata adottata anche dai più sofisticati sistemi di previsioni meteo mondiale, i quali hanno ritoccato di circa 2°C la temperatura di oggi su parecchie località, ovviamente in aumento.

Questo potrebbe essere un brutto segnale per i picchi termici che potremmo raggiungere. Le cause di questo errore probabilmente scaturiscono da più fattori: il primo è che siamo ormai fa caldo da 20 giorni, siamo precocemente in piena estate. Il secondo che il mare si sta riscaldando rapidamente. Addirittura, si registrano anomalie verso il caldo anche di oltre 3 °C soprattutto sui bacini occidentali.

Comiso As Usaf 36°C

Decimomannu, Grottaglie 34°C

Alghero, Foggia, Marina Di Ginosa, Pantelleria, Trapani-Birgi 33°C

Frosinone 32°C

Amendola, Catania-Fontanarossa, Catania-Sigonella, Crotone, Firenze-Peretola, Guidonia, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma-Urbe, Viterbo 31°C

Latina, Roma-Ciampino 30°C

Cagliari-Elmas, Capo Bellavista, Gioia Del Colle, Grosseto, Lecce, Olbia-Costa Smeralda, Palermo-Punta Raisi 29°C

Bologna-Borgo Panigale, Bolzano, Brescia-Ghedi, Brescia-Montichiari, Ferrara, Frontone, Grazzanise, Messina, Milano-Linate, Milano-Malpensa, Napoli-Capodichino, Parma, Pescara, Pontecagnano, Punta Marina, Ronchi Dei Legionari, S Maria Di Leuca, Treviso-Istrana, Treviso-S Angelo, Verona-Villafranca 28°C

Capo Carbonara, Forli, Gela, Isola d’Elba-Monte Calamita, Lamezia Terme, Lampedusa, Pisa-S Giusto, Udine-Rivolto 27°C

Aviano, Bari-Palese Macchie, Bergamo-Orio Al Serio, Cuneo-Levaldigi, Falconara, Novara-Cameri, Padova, Piacenza, Rimini, Roma Fiumicino, Sarzana-Luni, Torino 26°C

Brindisi, Capri, Cervia, Torino-Caselle, Trieste 25°C

Albenga, Capo Mele, Pratica Di Mare, Venezia-Tessera 24°C

Aosta, Genova-Sestri, Torino-Bric Della Croce, Trevico 23°C

Monte Scuro 22°C

Mondovi, Tarvisio 21°C

Dobbiaco, Passo Dei Giovi 20°C

Resia Pass 15°C

Monte Cimone, Passo Rolle 14°C

Paganella 11°C