Le proiezioni dei Centri Meteo peggiorano, e non di poco. Infatti, il previsto refrigerio della prossima settimana potrebbe essere rallentato da un temporaneo rinforzo della bolla d’aria rovente africana, che con una sorta di rinculo derivante dal flusso oceanico verso la Francia, potrebbe risalire con una fiammata sull’Italia, investendo in pieno la Sardegna ed il settore tirrenico.

È una previsione che necessiterà di essere confermata, ma sottolinea quanto sia imponente, ma anche precoce, l’invasione di masse d’aria calda africana verso nord.

Stiamo vivendo una fase di calore storico, poco importa in questo frangente fare paragoni con il passato, il meteo non ripete mai uguale. Le dinamiche variano, e questa ondata di calore di lunga durata è piuttosto insidiosa.

Il refrigerio, però ci sarà, ad iniziare dal Nord Italia, poi nella seconda parte della settimana prossima nel resto del Paese, ma ci sono molte variabili ancora da superare, e avremo una dritta sempre più affidabile dalle prossime proiezioni dei modelli matematici.

In merito alla bolla di calore notiamo un rialzo del picco di calore, che dopo un primo evento che è atteso da oggi e sino a tutto il fine settimana, se ne dovrebbe presentare un altro attorno a mercoledì prossimo, ma più intenso, e questo potrebbe determinare temperature record anche in alcune aree d’Italia.

Qui nel seguito le ultime proiezioni dove osserviamo che sarà superata la soglia di 40°C in alcuni capoluoghi di provincia, mentre potrebbero essere raggiunti i 44°C in alcune località dell’interno della Sardegna, in Sicilia i 43°C.

Olbia, Sanluri 42°C

Foggia 41°C

Cosenza, Villacidro, Caltanissetta, Terni, Cagliari, Nuoro 40°C

Carbonia, Firenze 39°C

Lanusei, Benevento, Catania, Iglesias, Arezzo, Forlì, Prato, Bologna, Cesena, Siena, Parma 38°C

Reggio nell’Emilia, Torino, Trani, Modena, Asti, Pistoia, Ravenna, Agrigento, Ascoli Piceno, Cremona, Ferrara, Frosinone, Viterbo, Palermo, Como, Mantova, Alessandria, Bari, Monza 37°C

Andria, Pavia, Ragusa, Milano, Barletta, Potenza, Tortolì, Chieti, Matera, Perugia, Piacenza, Rieti, Enna, Macerata, Rovigo, Vercelli, Caserta, Lecco, Pisa, Sassari, Vicenza, Lodi, Messina, Verona, Brescia, Grosseto, Verbania 36°C

Catanzaro, Oristano, Roma, Teramo, Novara, Lecce, Lucca, Reggio di Calabria, Varese, Avellino, Cuneo, Rimini 35°C

Taranto, Urbino, Vibo Valentia, Bergamo, La Spezia, Padova, Bolzano, Ancona, Tempio Pausania, Trento, Campobasso 34°C

Aosta, Brindisi, Pescara, Latina, Sondrio, Carrara, Livorno, Pesaro, Isernia, Pordenone, Salerno, Trieste, Treviso, Biella, Napoli 33°C

Gorizia, Udine, Massa, Fermo, Crotone, Imperia, L’Aquila 32°C

Genova, Savona, Trapani, Siracusa 31°C

Venezia, Belluno 30°C