L’Italia è al momento sferzata da temporali e da aria fresca, con temperature nettamente crollate dopo la lunga fase calda che ha segnato il meteo della prima settimana di Giugno. Questo break instabile è però destinato a lasciare di nuovo il passo all’anticiclone in espansione da ovest.

Il vortice di bassa pressione, stracolmo di temporali, dopo essere sfilato lungo l’Adriatico si allontanerà verso i Balcani. L’anticiclone, già presente in Spagna e parte della Francia, recupererà quindi immediatamente terreno e tornerà ad abbracciare l’Italia sul finire della settimana.

Il promontorio anticiclonico sarà supportato da correnti calde subtropicali. L’Italia si troverà lungo il bordo orientale dell’anticiclone e quindi sarà solo lambita dal flusso nord-africano, che investirà più direttamente il bacino occidentale del Mediterraneo e la Penisola Iberica.

Torna il caldo ma senza eccessi

Nel corso del weekend l’anticiclone riuscirà ad espandersi verso est, riportando meteo stabile ovunque anche sulle regioni più meridionali dove inizialmente persisterà una residua variabilità, legata al flusso d’aria fresca ancora richiamato dal vortice in allontanamento verso i Balcani.

Il consolidamento dell’alta pressione porterà quindi tanto sole soprattutto domenica. L’aria più calda in quota, combinata al soleggiamento, favorirà un incremento delle temperature più apprezzabile al Nord, in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.

In queste zone si potrebbero toccare picchi di 33-35 gradi su alcune località poste all’interno. Il clima risulterà invece ben più gradevole lungo le regioni adriatiche e al Sud, con valori più bassi e maggiore ventilazione dai quadranti settentrionali.

Temperature massime fino al 13 giugno 2022 per i capoluoghi italiani

Terni, Alessandria, Asti, Firenze, Grosseto, Olbia 34°C

Pavia, Vercelli, Sanluri, Roma, Mantova, Milano, Piacenza, Torino, Arezzo, Bologna, Prato, Benevento, Cremona, Iglesias, Novara, Viterbo, Ferrara, Modena 33°C

Lodi, Monza, Padova, Reggio nell’Emilia, Verona, Parma, Villacidro, Pistoia, Vicenza, Cagliari, Siena, Brescia, Rieti, Tortolì, Caserta, Lucca, Napoli, Verbania, Cosenza, La Spezia, Rovigo, Carbonia, Pisa, Treviso, Como, Taranto, Frosinone 32°C

Salerno, Trieste, Crotone, Gorizia, Lecco, Forlì, Nuoro, Genova, Pordenone, Oristano, Carrara, Udine, Bergamo, Agrigento, Caltanissetta 31°C

Cesena, Palermo, Savona, Ascoli Piceno, Avellino, Sassari, Varese, Livorno, Perugia, Latina, Catania, Imperia, Cuneo, Massa, Ravenna 30°C

Il caldo sarà tutto moderato e non eccessivo come accaduto con l’ultima fiammata africana. Inoltre anche i tassi d’umidità non saliranno su livelli sgradevoli. La buona notizia sembra essere quella che il caldo non si accentuerà troppo nemmeno per la prima metà della prossima settimana.

L’azione dell’anticiclone africano sarà infatti limitata dal pressing della circolazione atlantica che, attraverso modeste ondulazioni, influenzerà il meteo sulle medie latitudini europee. Passaggi d’aria fresca ed instabile si avranno probabilmente anche sull’Italia, specie sul Nord e marginalmente sul Centro Italia.