Le condizioni meteo in Italia sono da ondata di caldo, con temperature diffusamente superiore alla media. Quest’oggi, però c’è una novità che sta interessando parte del Nord Italia, dove una nuvolosità piuttosto densa, con tendenza che allo sviluppo di temporali, peraltro già in atto in alcune aree alpine e prealpine, e che sarà causa di un calo termico temporaneo delle temperature massime.

Come dicevamo, siamo in piena ondata di caldo, il picco massimo dovrebbe essere raggiunto tra sabato e domenica, mentre da lunedì si avrà una tendenza ad un graduale abbassamento della temperatura a partire dal Nord Italia; tuttavia, i valori rimarranno sopra la media.

Non avremo un refrigerio come è avvenuto circa una settimana fa, bensì per quanto concerne alcune aree italiane si tornerà appena sopra la media. Resteranno molto alte le temperature in Sicilia, le regioni meridionali, ma anche in Sardegna. Inoltre, le proiezioni meteo danno temperature massime di almeno 30 °C in molte aree del Nord Italia, valori che sono sopra la media.

Il caldo sembra essere destinato a durare, anche se dell’instabilità atmosferica che si attiverà nei prossimi giorni in gran parte d’Italia, ma decisamente più marcata nelle regioni del Nord, andrà a innescare temporali a carattere sparso, e con i temporali si sa la temperatura cala temporaneamente.

Siamo come detto in piena ondata di caldo, attendiamo per oggi picchi di temperatura anche di 40 °C in alcune località della Sardegna, dove il caldo si mantiene anche nelle ore notturne piuttosto intenso, tanto che alcune località hanno avuto temperature stamattina all’alba intorno ai 32°C.

Domani, sabato 4 giugno, il caldo si propagherà con forte intensità in Sicilia, ed ecco che anche queste aree italiane si potranno avere valori anche sopra i 40 °C. Caldo importante anche nelle regioni meridionali, con valori in alcune località saranno prossimi ai 40 °C. Farà caldo anche in Italia centrale, in alcune località si potranno toccare quelli che erano i record storici di un tempo.

Sempre sabato, temperature di nuovo in aumento al Nord Italia.

Come scritto nel titolo, in giugno può fare anche di peggio. Citiamo in merito a ciò una fortissima ondata di calore derivante da una bolla d’aria rovente avvenuta nel giugno 1982, e che fu causa di temperature ampiamente sopra i 40 °C in molte aree del sud Italia ed in Sicilia. A Catania Fontanarossa si raggiunsero 45 °C.

Come dire, giugno può essere ancor peggio di come si sta presentando questo periodo, soprattutto verso la fine del mese. Non c’è molto da aggiungere se non che il meteo estivo è solo l’inizio, il rischio di avere ondate di caldo molto intense sembra essere concreto.