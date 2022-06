L’anticiclone africano sta prendendo piede sul Mediterraneo e sull’Italia, preparandosi ad arroventare il meteo di questi primi giorni di Giugno. Il caldo toccherà l’apice nel weekend, tanto che in alcune zone si potranno raggiungere, se non persino superare, i 40 gradi.

Quest’ondata di calore è davvero tanta roba per inizio Giugno, ma sarebbe notevolissima anche nel pieno dell’Estate. Il grande caldo investirà più direttamente il Centro-Sud, meno il Nord dove incomberanno infiltrazioni atlantiche che da domenica 5 Giugno porteranno temporali più diffusi dalle Alpi alle pianure.

L’incremento dell’instabilità da domenica al Nord rappresenterà la prima avvisaglia di cambiamento. I forti contrasti tra l’aria rovente preesistente e quella più fresca atlantica potrà originare fenomeni localmente violenti, accompagnati anche da grandine e colpi di vento.

Avvio settimana con correnti atlantiche più decise

Ci sarà un ulteriore indebolimento dell’anticiclone africano ad inizio settimana, sotto la spinta di crescenti impulsi instabili di provenienza oceanica,. Le correnti più fresche atlantiche saranno pilotate da un vortice che proverà ad infilarsi fin verso il cuore del Continente.

Una nuova ondata di temporali potrebbe colpire il Nord lunedì, a fronte dell’insistenza dell’anticiclone africano sul resto d’Italia. Il caldo rimarrà ancora molto intenso, in avvio di settimana, sulle regioni del Sud e sulla Sicilia con punte ancora di 38-40 gradi.

L’aria più fresca sembra però in grado si spodestare la bolla rovente sahariana nei giorni a seguire, tanto che fin da martedì registreremo un certo refrigerio su tutto il Centro-Sud. Il calo termico potrebbe risultare importante anche di 8-10 gradi, nonostante la colonnina di mercurio si manterrà ancora sopra media.

Novità ancor più importanti potrebbero concretizzarsi verso metà settimana, con l’affondo verso l’Italia della saccatura che piloterebbe il vortice instabile in pieno Mediterraneo. Se quest’evoluzione venisse confermata, ci attenderebbe un periodo più movimentato con temporali ed un ulteriore calo termico.

Il grande caldo caldo toglierebbe quindi il disturbo almeno per un po’ e non si tratterebbe di una semplice breve tregua. Lo scenario meteo tornerebbe quello tipico del periodo, visto che non è certo normale a inizio Giugno ritrovarsi con meteo all’insegna del caldo soffocante e 40 gradi all’ombra.