L’anticiclone africano sale in cattedra sul Mediterraneo e sull’Italia, con la seconda ondata di caldo anomalo che caratterizzerà il meteo della prima parte di giorno. Il flusso africano inizierà ad entrare nel vivo dal 1° giugno, per poi intensificarsi nei giorni successivi.

Le correnti d’aria rovente risaliranno alla conquista di parte d’Italia, ma si faranno sentire con maggiore enfasi al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Già da giovedì 2 Giugno la colonnina di mercurio si innalzerà fino a picchi di 36-38 gradi in alcune zone interne della Puglia e delle due Isole Maggiori.

La calura si intensificherà ulteriormente nei giorni successivi, con il rinforzo dell’anticiclone africano a convogliare masse d’aria ancora più roventi di matrice sahariana. Solo lungo le aree costiere la calura sarà inibita dalle brezze marine, ma in compenso si avvertirà più afa a causa del clima più umido.

Le regioni settentrionali risulteranno più ai margini della bolla d’aria rovente e quindi il caldo sarà lievemente più contenuto, anche se si supereranno i 30 gradi in pianura. Sulle Alpi continuerà l’attività temporalesca per via d’infiltrazioni instabili, a tratti in sconfinamento sulle pianure più settentrionali.

In arrivo i 40 gradi e oltre

La fase clou del caldo è attesa per il weekend, con i valori più elevati su Sardegna e Sicilia dove si potranno toccare punte attorno ai 40 gradi su alcune località interne. In particolare, sabato 4 Giugno sono previsti valori che potrebbero impennarsi fino a 42 gradi in Sardegna.

Le temperature saranno molto elevate anche sul Sud Peninsulare e sulle regioni centrali tirreniche. Novità sono attese da domenica sul Nord Italia, con il caldo afoso che verrà stoppato dai temporali attesi più diffusi tra Alpi e Val Padana.

L’ondata temporalesca sarà seguita dall’afflusso di aria più gradevole, che potrebbe spodestare la bolla sahariana nel corso dei primi giorni della settimana. Le temperature caleranno in picchiata anche di 8-10 gradi, riportando un clima più consono a quello tipico d’inizio Giugno.

Stima Temperature, i capoluoghi più caldi:

Oristano 41°C

Benevento, Carbonia, Sanluri 39°C

Cosenza, Iglesias 38°C

Caltanissetta, Frosinone 37°C

Avellino, Villacidro, Foggia, Terni, Ragusa 36°C

Caserta, Matera, Roma, Sassari, Catanzaro, Viterbo, Firenze 35°C

Isernia, Nuoro, Rieti, Reggio di Calabria, Enna, Taranto, Arezzo, L’Aquila, Prato 34°C