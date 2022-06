L’anticiclone africano, responsabile del meteo rovente di questi ultimi giorni, è ormai agli sgoccioli. Le prime interferenze d’aria fresca lambiscono il Nord, dove si stanno scatenando i primi violenti temporali in propagazione anche alla Val Padana.

Il caldo però non demorde, con ancora i massimi effetti sulle regioni più meridionali dove la colonnina di mercurio si spinge fin su livelli estremi per il periodo. Il richiamo rovente africano ha già peraltro portato temperature da record, specie in Sardegna dove ad Alghero si sono superati i 40 gradi come non era mai successo a giugno.

I contrasti termici così aspri non possono che dare manforte ai fenomeni temporaleschi sul Settentrione, che possono assumere carattere di nubifragio a livello locale. L’instabilità e l’aria fresca si estenderanno gradualmente sul resto d’Italia, anche qui al prezzo di qualche temporale di forte intensità.

Ci vorrà però ancora qualche giorno per vedere il caldo africano in netta ritirata. Bisogna attendere la perturbazione successiva, veicolata da un flusso di correnti più fresche nord-atlantiche, intenzionate a sprofondare in modo più efficace verso il Mediterraneo Centrale.

Questo fronte lo ritroveremo martedì al Nord, mentre mercoledì scivolerà al Centro-Sud coinvolgendo più direttamente i versanti adriatici. L’effetto principale sarà connesso all’aria fresca al seguito, che dilagherà su tutta la Penisola, portando un netto refrigerio anche tra l’estremo Sud e le due Isole Maggiori.

Solo una breve tregua dal caldo africano

L’Italia ritroverà così un contesto climatico decisamente più normale per il periodo, considerando che siamo ad inizio giugno. Le temperature caleranno anche di 10 gradi ed oltre, specie tra Sud e Sardegna che sono stati i settori più colpiti dall’eccessiva calura.

Quanto durerà questa fase gradevole? Probabilmente non a lungo, visto che negli ultimi giorni della settimana da ovest tornerà ad espandersi l’anticiclone. Come da prassi, anche questa nuova rimonta anticiclonica sarà supportata da un respiro caldo subtropicale.

Probabilmente, se l’evoluzione sarà confermata, il caldo tornerà a farsi intenso entro il weekend dell’11-12 Giugno. Da valutare eventuali infiltrazioni instabili dirette sulle Alpi, per via di una profonda depressione nord-atlantica a ridosso delle Isole Britanniche.