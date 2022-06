Ovviamente si parla di un possibile rischio, di linee di tendenza meteo climatiche di una linea di tendenza di due settimane. I dati meteo di previsione che stanno emergendo dai modelli matematici hanno dello straordinario. Sono comunque sempre previsioni da confermare, perché il meteo che farà nel lungo termine, però delineano una tendenza meteo che sembra essere ben solida visto considerato il lungo periodo caldo che stiamo attraversando.

Parliamo di temperature che potrebbero raggiungere record storici per quanto riguarda il mese di giugno, se non persino in alcune località sfondare i record storici di sempre. In genere, in presenza di ondate di caldo africano, si forma un cavo d’onda o un’area di bassa pressione in prossimità dell’Iberia, in Italia avviene un richiamo di aria molto calda dall’Africa. Ed è ciò che viene descritto dei modelli matematici sul lungo termine che va sino a una previsione di 15 giorni circa.

Parliamo comunque sempre di probabilità che un evento meteo si verifichi. Lo sottolineiamo ancora, considerando la persistenza del caldo nelle prossime due settimane, le anomalie climatiche che conducono le temperature dei nei nostri mari e nelle terre emerse parecchio sopra la media, l’avvento di bolle d’aria rovente africana potrebbero determinare eventi meteo di straordinaria rilevanza.

E da anni che temiamo la possibilità che si verifichi un’ondata di calore estrema, fuori dall’eccezionalità, quindi da record non solo per il mese di giugno, bensì considerando anche le stagioni estive del passato.

Molte ondate di caldo e dei record storici si sono toccati tra luglio e agosto, ma ora siamo appena giugno. Un altro elemento non proprio favorevole, sono le proiezioni stagionali, che indicano che maggiori anomalie rispetto alla media si verificheranno nei mesi di luglio e agosto. Tutto ciò non è affatto rassicurante.

Le proiezioni stagionali comunque sono sempre da confermare, trattano anomalie climatiche. Però ora vorrei tornare un attimo sulla linea di tendenza nelle due settimane, ebbene vediamo che inserendo i dati dei modelli matematici, adattandoli alla climatologia locale, sbucano temperature massime estreme anche di 45 °C dell’Italia centrale. Persino in alcune località romane.

Vi proponiamo dei numeri che derivano da queste elaborazioni meteo, perché si consideri l’entità del caldo prospettato. Parliamo di una possibilità e non di certezza.

I numeri rappresenta un fatto piuttosto grave in ambito di calura, viene prospettato un caldo incredibilmente aggressivo, e al momento è una pessima notizia.

TEMPERATURE PER COMUNE ITALIANO:

Fiano Romano, Settebagni 44.9°C

Gallese 44.6°C

Guidonia Montecelio, Prima Porta 44.4°C

Magliano Sabina, Roma-Castel Giubileo, Selci, Stimigliano, Torrita Tiberina 44.3°C

Filacciano, Fonte Nuova, Forano, Riano, Roma-Bufalotta, Roma-Saxa Rubra, Torre San Giovanni 44.2°C

Allai, Capena, Civita Castellana, Civitella San Paolo, Mentana, Nazzano, Ponzano Romano 44.1°C

Collevecchio, Monterotondo 44°C

Attigliano, Montelibretti, Poggio Mirteto, Roma-Grottarossa 43.8°C

Cassino, Corchiano, Labaro, Ottana 43.7°C

Fordongianus, Morlupo, Telese Terme, Toffia 43.6°C

Faleria, Roma-Urbe-Nuovo Salario 43.5°C

Cantalupo in Sabina, Orte, San Salvatore Telesino, Settecamini 43.4°C

Amorosi, Boroneddu, Marcellina, Rignano Flaminio, Terni 43.3°C

Moricone 43.2°C

TEMPERATURE PER CAPOLUOGO DI PROVINCIA:

Terni, Benevento 43°C

Firenze, Roma, Prato 42°C

Pistoia, Caserta, Arezzo, Frosinone 41°C

Lucca, Siena, Rieti, Nuoro, Viterbo, Avellino, Oristano 40°C

Perugia, Foggia, Sanluri, Mantova, Carbonia, Forlì, Iglesias 39°C

Catania, Isernia, Parma, Reggio nell’Emilia, Bologna, Latina, Modena, Caltanissetta, Grosseto, Salerno, Villacidro, Ragusa 38°C

Bolzano, Pisa, Brescia, Napoli, Cremona, Olbia, Verona, Lecco, Matera, Piacenza, Taranto, Pavia, Tortolì, Lodi 37°C

Cesena, Sassari, Como, Cosenza, Bergamo, Monza, Asti, Massa, Milano, Rovigo, Sondrio, Verbania, Alessandria, Lanusei, Torino, Trento, Aosta, Catanzaro, Palermo, Ascoli Piceno, Carrara, Cagliari, Padova 36°C

Tempio Pausania, Lecce, Campobasso, Vercelli, Ferrara, Genova, Pordenone, Agrigento, Andria, Bari, Novara, Potenza, Vicenza, Varese, Ravenna, Udine, Livorno, Urbino 35°C

Enna, Gorizia, L’Aquila, Macerata, Barletta, Savona, Teramo, Cuneo, La Spezia, Trieste, Trani, Biella, Crotone, Treviso, Chieti, Rimini 34°C

Reggio di Calabria, Siracusa, Brindisi, Pescara 33°C

Imperia, Messina, Vibo Valentia, Venezia, Belluno, Ancona, Trapani, Fermo, Pesaro 32°C