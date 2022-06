Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano l’ingresso in grande stile dell’anticiclone africano, anche se stenterà un pochino più del previsto a protendersi verso nord. La lingua d’aria rovente rimarrà così un po’ più bassa, facendo sentire i maggiori effetti sull’Italia Centro-Meridionale.

Il caldo vero entrerà nel vivo da inizio mese, con l’anticiclone che proseguirà nella sua fase di espansione anche durante la festività del 2 Giugno. Le temperature si impenneranno verso valori molto elevati soprattutto al Centro-Sud.

Ci attendiamo in questo frangente valori massimi fino a 36-37 gradi in alcune aree del Sud e delle due Isole Maggiori. Tuttavia, proprio in Sardegna potrebbero misurarsi picchi superiori, anche localmente prossimi ai 40 gradi su alcune valli interne del settore occidentale.

Il Nord Italia rimarrà più ai margini della bolla rovente africana e con l’insidia di qualche infiltrazione d’aria fresca che interesserà l’Arco Alpino. Temporali continueranno a formarsi in montagna, limitatamente alle ore più calde.

Apice calura africana a ridosso del weekend

Negli ultimi giorni della settimana l’anticiclone africano continuerà a stringere in una morsa il Centro-Sud. Le temperature potrebbero localmente aumentare di 1-2 gradi. Il caldo continuerà a mantenersi più sopportabile al Nord, dove non si andrà facilmente oltre i 30-32 gradi.

Roma, Viterbo 39°C

Benevento, Cosenza, Oristano, Terni, Caltanissetta, Firenze, Frosinone, Villacidro, Sanluri 38°C

Foggia, Caserta, Latina 37°C

Nuoro, Taranto, Iglesias, Prato, Siena, Matera, Avellino, Carbonia 36°C

Ragusa, Rieti, Olbia, Pistoia, Sassari, Tempio Pausania, Enna, Isernia, Palermo 35°C

Arezzo, Catania, Salerno, Grosseto, Lucca, Perugia, Ascoli Piceno, Lanusei 34°C

Reggio di Calabria, Agrigento, L’Aquila, Messina, Pisa, Catanzaro, Campobasso, Potenza, Napoli, Cagliari 33°C

Reggio nell’Emilia, Parma, Lecce, Forlì, Padova, Vibo Valentia, Trieste, Verona, Massa, Chieti, Mantova, Modena, Vicenza 32°C

Rovigo, Teramo, Bologna, Andria, Crotone, Pordenone, Carrara, La Spezia, Tortolì, Ferrara, Cremona, Macerata, Pavia, Urbino, Bari, Treviso, Alessandria, Milano, Udine 31°C

Brescia, Cesena, Piacenza, Trapani, Bolzano, Lodi, Monza, Asti, Livorno, Gorizia, Trento, Barletta, Como, Lecco, Ancona, Novara 30°C

Pescara, Genova, Ravenna, Siracusa, Vercelli, Bergamo, Savona, Brindisi, Rimini, Imperia, Trani, Verbania 29°C

Torino, Aosta, Venezia, Pesaro, Sondrio 28°C

Varese, Fermo, Cuneo, Belluno 27°C

Biella 25°C

Solo da domenica 5 Giugno sembrano esserci le condizioni per un cedimento anticiclonico più evidente che potrebbe aprire la porta ad una svolta. L’instabilità coinvolgerà le regioni settentrionali, con temporali anche violenti in espansione dalle Alpi alla Val Padana. Le temperature scenderanno bruscamente.

Bisognerà invece attendere l’avvio di settimana per una speranza di refrigerio prima sulle regioni centrali e poi da martedì anche al Sud. Il calo termico, potenzialmente notevole, potrebbe essere associato a un aumento dell’instabilità anche al Centro-Sud, ma si tratta di un’evoluzione ancora tutta da definire.