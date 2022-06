L’anticiclone africano resta il principale protagonista del meteo di questo giugno così caldo, anche se al momento ha perso solidità. Correnti più fresche atlantiche, dopo aver conquistato l’Ovest Europa provano a scardinare il muro dell’anticiclone africano sul Mediterraneo, ma riescono a scalfirlo solo in parte.

Il flusso d’aria rovente investe principalmente il Sud Italia, dove le temperature si mantengono roventi specie in Sicilia. Il resto d’Italia gode di un lieve allentamento della calura, ma non si può definire refrigerio in quanto i valori si mantengono ben superiori alla norma, associati ad afa a tratti opprimente.

La minor forza dell’anticiclone coincide con un lieve deterioramento delle condizioni atmosferiche. Nubi stratiformi, anche compatte, transitano lungo lo Stivale. Non c’è però un vero peggioramento e solo le regioni settentrionali risultano sotto tiro di impulsi instabili, che favoriscono l’innesco di nuovi temporali.

Questa defaillance dell’anticiclone è però solo temporanea, tanto che già nel corso del weekend ci sarà una nuova inversione di rotta. Il promontorio anticiclonico tornerà a rafforzarsi e ad espandersi verso nord, riportando meteo stabile su tutta Italia con temperature nuovamente in risalita.

La risalita del promontorio anticiclonico nord-africano sarà innescata dall’affondo verso sud di un sistema depressionario oceanico, con fulcro in prossimità delle Isole Britanniche. Un’ennesima rimonta di correnti calde sahariane punterà in pieno l’Italia.

Caldo di nuovo infernale in arrivo, anticiclone africano non molla

Le proiezioni non lasciano scampo, con la colonnina di mercurio che risalirà prepotentemente già da domenica. Ad inizio settimana l’Italia sarà di nuovo dentro il forno, con punte di oltre 42 gradi in Sardegna e fino a 38-40 gradi al Centro-Sud e localmente sulla piana emiliana.

Quanto durerà il caldo? Le ultime indicazioni ci mostrano che la calura potrebbe smorzarsi già tra martedì e mercoledì prima al Nord, a furor di temporali, e poi sul Centro Italia. Il grande caldo avrebbe invece modo di resistere più a lungo al Sud.

Anche in quest’occasione probabilmente non avremo un vero refrigerio e l’anticiclone africano non sarà spazzato via. L’Italia resterà quindi sotto tiro di nuove bordate d’aria molto calda anche per la prima parte di Luglio, ancora in particolare il Centro-Sud.

L’Estate ha davvero preso una brutta piega e non sembra per il momento esserci la prospettiva di un ritorno a condizioni climatiche più consone, senza questi eccessi. La causa è l’anticiclone africano ormai onnipresente, mentre l’alta pressione delle Azzorre, un tempo dominante, è la grande assente.