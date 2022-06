Giugno finirà con l’anticiclone africano sempre saldamente protagonista, ma anche il meteo d’inizio luglio non appare intenzionato a variare. La nuova settimana appena iniziata sarà quindi caratterizzata per intero da temperature ancora costantemente ben sopra media su buona parte d’Italia.

Il gran caldo persisterà soprattutto al Sud, mentre le regioni settentrionali e quelle centrali saranno raggiunte da interferenze d’aria più fresca ed instabile. Il Nord sarà subito esposto a temporali a tratti anche di forte intensità, la giornata peggiore sarà quella di martedì con relativo calo delle temperature.

La fase acuta del caldo sulle regioni centro-meridionali ed insulari si avrà proprio tra la giornata di oggi, lunedì 27 giugno, e quella di domani martedì 28 Giugno. La soglia dei 40 gradi si toccherà e superare in molte località, tanto che si potranno raggiungere anche dei veri e propri record per il periodo.

Basti vedere le temperature attese sulle maggiori città, ma in assoluto il caldo più intenso è atteso su qualche località interna di Sicilia e Sardegna, dove localmente la colonnina di mercurio oscillerà tra i 43 e i 44 gradi.

I capoluoghi italiani più caldi tra il 27 e il 28 giugno 2022

Benevento, Cosenza, Terni, Foggia 41°C

Arezzo, Caserta, Firenze 40°C

Avellino, Caltanissetta, Frosinone, Ragusa, Rieti, Roma, Sanluri 39°C

Bologna, Iglesias, Isernia, L’Aquila, Lucca, Matera, Modena, Palermo, Perugia, Pistoia, Prato, Villacidro, Viterbo 38°C

Ascoli Piceno, Catanzaro, Campobasso, Foggia, Gorizia, Lecce, Messina, Napoli, Nuoro, Ragusa, Reggio nell’Emilia, Salerno, Siena, Trapani 37°C

Da mercoledì il caldo allenterà leggermente la morsa anche al Sud, con i picchi superiori ai 40 gradi che saranno relegati alle sole aree interne della Sicilia. Si tratterà di un breve intervallo, tanto che già nel corso di giovedì una nuova massa d’aria risalirà dall’Algeria verso le due Isole Maggiori.

La colonnina di mercurio tornerà ad impennarsi venerdì su tutto il Centro-Sud, con i picchi di caldo maggiori sempre in Sicilia e Sardegna. Il Nord Italia resterà ai margini e ancora alle prese con una certa variabilità che favorirà l’innesco di temporali.

Questa fase molto calda andrà a protrarsi sino a tutto il weekend d’inizio Luglio con particolare enfasi tra il Sud e soprattutto le due Isole Maggiori. Al momento non ci sono elementi per attendersi cambiamenti significativi anche per l’inizio della prossima settimana.

Per una vera svolta bisognerà attendere un cambio di circolazione, con l’anticiclone africano smantellato da impulsi d’aria fresca nord-atlantica diretti nel cuore del Mediterraneo. Questa fase potrebbe verificarsi attorno al 10-15 Luglio, con la speranza che la canicola venga spazzata via, almeno temporaneamente.