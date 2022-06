Il caldo assedia l’Italia, ma è ancora nulla in vista di quello che accadrà a partire da lunedì con uno scenario meteo che si annuncia estremamente disagevole per alcuni giorni. Tutto lo Stivale sarà nella morsa opprimente della bolla sahariana, sia per le alte temperature che per i tassi d’umidità in aumento alle stelle.

Nel frattempo, il refrigerio che doveva spazzare via la calura a suon di temporali dovrà attendere non poco. Per intenderci, il grande caldo sarebbe dovuto terminare nella prima parte della settimana, poi la smentita totale con lo strapotere dell’anticiclone africano destinato a proseguire molto più a lungo.

Ora possiamo dire che un cambiamento potrebbe avvenire solo a ridosso del weekend del 25-26 Giugno, ma è bene usare il condizionale vista la distanza temporale. Una cosa è certa, il refrigerio che avevamo annunciato sarà invece sostituito dal caldo africano che diverrà davvero implacabile.

Caldo al top nel corso della settimana

L’Italia sarà infatti investita più direttamente dai flussi di calore di matrice subtropicale, a differenza di quel che avviene in questi giorni che vedono invece Spagna e Francia in prima fila. In queste zone il termometro si sta impennando ben oltre i 40 gradi, ma fra qualche giorno potrebbe toccare anche al nostro Paese.

La saccatura atlantica, responsabile di questo richiamo caldo rovente, avanzerà solo di poco verso est, quanto basta per far spostare l’asse dell’anticiclone africano sull’Italia. La situazione barica potrebbe rimanere bloccata per diversi giorni, con le due figure che si daranno battaglia senza vincitori né vinti.

Presumibilmente, il picco della calura si potrebbe avere tra martedì e giovedì, con temperature che saliranno su valori localmente prossimi ai record al Centro-Nord. Sono stimati picchi in alcune località fino a 38-40 gradi, ma il surriscaldamento nelle maggiori città non concederà respiro nemmeno la notte.

Gradualmente, nel corso della settimana le regioni meridionali saranno investite dai flussi più roventi, come si evidenzia dalle temperature attese per i prossimi 7 giorni. In Sicilia e Sardegna si potrebbero anche toccare i 44 gradi, ma tali valori estremi si potrebbero misurare in altre zone del Sud Italia.

Temperature massime fino al 23 giugno 2022

Catenanuova 44°C

Ballao 43.3°C

Lentini 43.2°C

Palagonia 42.6°C

Scordia 42.5°C

San Gavino Monreale 42.4°C

Ramacca 42.1°C

Raddusa 42°C

Ottana 41.9°C

Paternò, Rocca di Neto, Tursi 41.7°C

Oschiri 41.6°C

Vallermosa 41.5°C

Fordongianus, Samassi 41.4°C

Sellia Marina 41.3°C

Escalaplano, Marcedusa, San Severo 41.2°C

Allai, Barumini, Francofonte, Furtei, Las Plassas, Villamar 41.1°C

Castel di Iudica 41°C

Oliena, Sanluri, Siliqua, Tula, Valsinni 40.9°C

Pauli Arbarei, Segariu, Senorbì 40.8°C

Musei, Ortacesus, Pabillonis, Tadasuni, Tuili, Villanova Truschedu 40.7°C

Guamaggiore, Regalbuto 40.6°C

Armungia, Berchidda, Bompensiere, Foggia, Onani, Selegas, Siamanna 40.5°C