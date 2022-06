Come da previsioni meteo, siamo alle prese con un weekend decisamente infuocato. Le temperature hanno localmente raggiunto e superato i 40 gradi, con l’ondata africana che sta arroventando soprattutto le regioni del Sud e la Sardegna.

Questa vampata di caldo è però quasi agli sgoccioli, con le correnti più fresche atlantiche che a più riprese costringeranno alla resa l’anticiclone africano. I primi forti temporali di domenica sera sul Nord Italia saranno il primo segnale di cedimento dell’anticiclone.

Le temperature caleranno solo di poco e limitatamente al Nord, in una prima fase. In avvio di settimana l’anticiclone africano sarà infatti ancora protagonista con il caldo intenso sulle regioni meridionali dove si toccheranno ulteriori picchi prossimi ai 40 gradi.

Stop caldo ovunque entro metà settimana

Bisognerà attendere la successiva perturbazione, associata ad un più importante carico d’aria fresca atlantica, per un refrigerio più deciso capace di spodestare la massa d’aria di matrice sahariana. L’impulso perturbato raggiungerà martedì il Nord, per poi scivolare mercoledì al Centro-Sud con qualche temporale.

In questa fase il ricambio d’aria sarà netto, con il flusso più fresco che irromperà e si estenderà a tutta Italia, estremo Sud compreso. Il calo termico è previsto fino a 8-10 gradi sulle regioni meridionali, rispetto ai picchi di calura attesi tra domenica e lunedì.

La fase clou del refrigerio è prevista attorno a giovedì 9 Giugno, quando su gran parte d’Italia le temperature torneranno allineate con le medie del periodo. Il clima sarà gradevole, anche per via dei tassi d’umidità inferiori che limiteranno l’afa.

Come tendenza, non è però da escludere il ritorno del caldo negli ultimi giorni della settimana, a causa di una nuova rimonta dell’anticiclone nord-africano. Al momento non si prevedono picchi termici così elevati come quelli di questi giorni, ma si tratta solo di una tendenza ancora da definire meglio.