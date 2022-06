La situazione meteo e ambientale sta diventando drammatica soprattutto su quelle aree soggette a coltivazioni intensive. Questo succede nelle grandi pianure italiane, e la più ampia non può essere altro che la Pianura Padana.

Da queste parti le precipitazioni sono state distribuite con estrema irregolarità, alternate ad aree a secco, ci sono quelle dove i temporali degli scorsi giorni hanno scaricato piogge anche abbondanti, ma eccessivamente concentrate in tempi molto stretti. Poi ci sono state le grandinate che hanno procurato danni molto ingenti in agricoltura. E la grandine è caduta in amplissimi territori.

Ora si guarda al futuro, siamo appena all’inizio della stagione estiva, in procinto di una nuova ondata di caldo potente, e quindi lo sguardo è diretto a quando ci potrebbe essere un cambiamento delle condizioni meteo che potrebbe portare la pioggia. Ma il problema maggiore è ogni cambiamento meteo avvenuto ultimamente è stato seguito subito da ondate di calore, e ciò è causa di una forte evaporazione dell’acqua. Questo determina siccità.

Ci sono alcune aree del nostro Paese dove il clima mediterraneo determina una siccità ricorrente nella stagione estiva. Quindi è abbastanza normale che in questo periodo dell’anno da quelle parti non piova. Ma è molto diverso al Nord Italia, dove durante l’estate invece ci sono svariate giornate con pioggia, peraltro nelle aree alpine e prealpine queste sono parecchie, e qui si registra il picco annuale di precipitazioni. Ciò vuol dire che qui piove più che in tutto l’anno. Perciò, una carenza di precipitazioni in questo frangente, accentua il deficit pluviometrico.

Precipitazioni fino al 26 giugno 2022 per i capoluoghi italiani

Aosta 146 mm

Verbania 116 mm

Biella 88 mm

Sondrio 70 mm

Varese 58 mm

Lecco, Torino, Trento 56 mm

Bolzano 53 mm

Bergamo 47 mm

Belluno, Como 46 mm

Vercelli 39 mm

Cuneo 37 mm

Vicenza 35 mm

Verona 32 mm

Novara 31 mm

Asti 30 mm

Monza 27 mm

Pordenone 25 mm

Brescia, Milano 22 mm

Lodi 20 mm

Udine 19 mm

Gorizia 18 mm

Pavia, Trieste 16 mm

Alessandria, Mantova 15 mm

Padova 14 mm

Genova 12 mm

Treviso 11 mm

Cremona 10 mm

Carrara, La Spezia, Massa, Savona 9 mm

Piacenza, Venezia 8 mm

Lucca 7 mm

Imperia, Rovigo 6 mm

Parma, Pisa 5 mm

Isernia, L’Aquila, Livorno, Rieti 4 mm

Ascoli Piceno, Campobasso, Forlì, Rimini, Urbino 3 mm

Caserta, Cesena, Ferrara, Firenze, Frosinone, Latina, Nuoro, Pistoia, Prato, Ravenna, Reggio nell’Emilia, Roma, Teramo, Terni 2 mm

Arezzo, Avellino, Benevento, Bologna, Cagliari, Carbonia, Chieti, Cosenza, Fermo, Grosseto, Iglesias, Macerata, Modena, Olbia, Oristano, Perugia, Pesaro, Potenza, Siena, Villacidro 1 mm