Da giorni seguivamo il peggioramento avvenuto ieri nel Nord Italia. Questo si è manifestato a macchia di leopardo precocemente tra Piemonte, Liguria e Lombardia già nella prima parte della mattinata, con temporali che localmente sono stati intensi, ci sono stati nubifragi in alcune aree del varesotto, stanotte in altre del mantovano.

Segnaliamo poiché grandinate devastanti si sono state soprattutto in Piemonte.

Le previsioni meteo per il pomeriggio e la serata erano piuttosto pesanti, con un altissimo indice di affidabilità, tanto che gli Enti preposti avevano disposto numerose allerte meteo. Gli avvisi addirittura di allerta meteo arancione in Lombardia per la seconda parte della giornata seguivano una linea affidabilità veramente elevata, e indicavano che si sarebbero manifestati temporali con anche grandinate localmente grosse medi dimensioni, ma anche nubifragi localizzati.

Nessuno in realtà ha sbagliato, se non che i modelli matematici che hanno stimato erroneamente gli eventi meteo che si sono avuti soprattutto nella seconda parte della giornata di ieri e stanotte. Infatti, la linea di instabilità atmosferica associata una saccatura in quota, si è mostrata molto meno attiva rispetto le previsioni, ha perso forza probabilmente perché l’anticiclone africano avuto il sopravvento. D’altronde le temperature sono già in rapida salita oggi al Nord Italia, mentre nel resto del territorio italiano avremo un calo della temperatura rispetto ai giorni precedenti.

È molto raro che una escalation temporalesca come quella prospettata per la giornata di ieri poi non si realizzi. Però ci sono diversi casi nel passato, soprattutto quando le previsioni avevano una minore affidabilità. Attualmente abbiamo l’abitudine di ottenere informazioni molto affidabili soprattutto nel breve periodo, grazie ai numerosi dati disponibili che ci consentono di fare previsioni meteo molto più precise.

A questo punto dobbiamo sempre ricordare che le previsioni meteo non sono certezza, sono linee di tendenza, e che è sufficiente il nonnulla per alterare l’entità dell’evento meteo atmosferico.

Anche i record di temperatura che si sarebbero potuti toccare ancora una volta nella giornata di ieri, specie per la zona di Roma, non sono avvenuti, in quanto la direzione del vento è cambiata precocemente, mentre le temperature del mattino prospettavano un’altra giornata di caldo record.

È davvero molto curioso tutto questo se considerassimo che al contrario le previsioni climatiche stagionali, puntualmente stanno prospettando da mesi deficit pluviometrici molto marcati e temperature diffusamente sopra la media. Eppure, in passato queste previsioni avevano un’alta probabilità di fallire.

La meteorologia, nel suo ramo delle previsioni meteo ottenute dei modelli matematici ha fatto passi avanti da gigante, ma non è infallibile.