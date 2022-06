Vi potrebbe sembrare folle, ma non lo è affatto. Le condizioni meteo del nuovo decennio ci hanno portato valori oltre i 48°C in Sicilia, in Francia nel 2019 il valore storico di 46°C, e per loro temperature storiche in varie località nel giugno 2022.

La Francia, che non è di certo caldissima, ha affrontato i 46.0°C a Vérargues (Hérault) e 45.9°C a Gallargues-le-Montueux (Gard) il 28 giugno 2019.

La Spagna nell’agosto 2021 raggiunse 47,4°C registrati a Montoro, in provincia di Cordoba, e all’aeroporto di Cordoba 46,9°C.

Tra il 2011 e il 2020 la Spagna ha subito il doppio delle ondate di caldo rispetto a ciascuna delle tre decadi precedenti.

Il record storico di temperatura in Grecia è di Atene con 48°C registrato il 10 luglio 1997, secondo quanto risulta all’organizzazione meteorologica mondiale.

Il dottor Rubén del Campo, portavoce dell’Agenzia meteorologica statale (Aemet), durante l’ultima severa ondata di caldo si è lasciato sfuggire che prima o poi in Spagna si potranno raggiungere i 50°C, che succederà quest’anno, questo decennio o il prossimo. Ma che vista la tendenza che stiamo osservando, sempre secondo il meteorologo, il record di Montoro sarà superato presto.

Anche in Francia ad un’intervista a Le Figarò i meteorologi hanno detto che prima o poi nel sud del Paese si potranno toccare i 50°C, ma non molto lontano nel tempo. Argomento dibattuto da numerose testate giornalistiche, televisive, radio e siti web.

Se il Capodanno di quest’anno avvenisse in piena estate i 50°C potrebbero essere toccati in alcune località anche italiane, considerando che il nostro record è di 48°C, per altro superato di poco da altri record siciliani e della Sardegna.

Nel sanno qualcosa nel Canada (che già il nome è un biglietto da visita del freddo) occidentale dove hanno toccato a fine giugno 2021 una temperatura di 49.6 °C a Lytton in British Columbia, un valore superiore alla media di giugno di 30°C. Pensate che nella stazione sciistica di Whistler, a nord di Vancouver si sono registrati 42 gradi. A Vancouver e Seattle si ebbero decine di vittime per il caldo, con anche incendi, in quello che è uno dei luoghi più verdi e con piovosità regolare del nostro Emisfero.

Anche gli Usa furono raggiunti dall’ondata di caldo eccezionale, in quella costa del Pacifico battuta da numerosissime giornate nuvolose e con pioggia, con un perenne fresco estivo, la temperatura toccò i 46,1°C a Portland in Oregon, i 42,2 °C a Seattle nello stato di Washington. Temperature che sono state molto sopra i precedenti record storici.

Il meteo estremo potrebbe dare record di temperatura un tempo impensabili. Ma ecco che i prossimi 45 giorni saranno molto caldi, e lo vediamo dalle mappe delle proiezioni del Centro Meteo Europeo della temperatura pomeridiana in Italia.